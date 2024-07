JO 2024 | Avec un super Kevin Durant, Team USA s’éclate face à la Serbie

Comme la veille pour la rencontre de la France, le stade Pierre-Mauroy est encore plein à craquer, puisque les supporters se sont très tôt pressés pour observer l’échauffement des « Avengers » américains. Cela n’empêche pas que Joel Embiid est copieusement sifflé par le public lors de la présentation des deux équipes, puis sur chaque prise de balle.

Comme en préparation, le cinq majeur américain se fait prendre de vitesse, notamment par un Aleksa Avramovic qui intercepte et file au layup. Après moins de trois minutes de jeu, et une mauvaise passe d’un Joel Embiid toujours aussi secoué par le public, Steve Kerr appelle un temps-mort et fait sortir le « franchise player » des Sixers.

L’incroyable Kevin Durant

Devin Booker lance enfin les Etats-Unis mais c’est surtout l’entrée de Kevin Durant qui va changer le match.

Premier placement d’appuis, premier ballon, premier panier. Alors qu’Anthony Edwards fait un énorme travail défensif sur Bogdan Bogdanovic, les Etats-Unis ont repris l’avantage à la fin du premier quart-temps (25-20).

Et Kevin Durant ne s’arrête pas en si bon chemin. Contestés ou pas, les paniers de l’ailier des Suns tombent tous dedans. Nikola Jokic joue des coudes et de sa technique près du cercle et alors que Bogdan Bogdanovic met enfin un 3-points (qu’il célèbre d’un point rageur), la Serbie reste dans le match.

Le problème, c’est que Kevin Durant est écœurant. Un 3-points en première intention, et le panier (presque) au buzzer de la mi-temps plus tard, le voilà à 21 points à un parfait 8/8 au tir dont 5/5 à 3-points en moins de neuf minutes sur le terrain. Heureusement pour les Etats-Unis, qui mènent « seulement » 58-49 à la pause.

La Serbie ne tient pas le rythme

Ça brasse beaucoup entre les deux équipes au retour des vestiaires, et Joel Embiid prend même une antisportive pour avoir arrêté un peu trop abruptement Aleksa Avramovic. Le pivot retrouve toutefois quelques couleurs mais c’est surtout LeBron James (21 pts, 9 pds, 7 rbds) qui montre les muscles, tant en défense qu’en attaque.

Le « King » peut sortir après avoir envoyé Anthony Davis au alley-oop avec la faute. Team USA passe à +15 (76-61).

Nikola Jokic (20 pts, 8 rbds, 5 pds, 4 ints) fait ce qu’il peut pour maintenir la Serbie dans le match, mais la Serbie manque d’armes offensives pour tenir le rythme américain, et se retrouve donc à 19 points (84-65) à l’entame du dernier quart-temps, suite à un superbe travail d’appuis d’Anthony Edwards le long de la ligne de fond serbe.

Kevin Durant (23 points) manque enfin un tir et l’intensité de Team USA diminue, ce qui permet à la Serbie de recoller (86-73). Pas de panique toutefois pour les Etats-Unis, avec un 3-points de Jrue Holiday (15 pts) puis un floater de Stephen Curry.

Les joueurs de Steve Kerr peuvent ainsi gérer la fin de match et valider ce premier succès (110-84) dans ces Jeux olympiques 2024.

SRB / 84 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval Milutinov Nikola 14:53 0/1 0/0 1/2 1 2 3 0 1 1 2 0 1 1 Avramovic Aleksa 20:4 4/8 0/3 2/2 0 0 0 2 2 2 1 0 10 9 Davidovac Dejan 0:0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Guduric Marko 13:28 0/4 0/3 0/0 1 1 2 1 3 1 1 0 0 -1 Micic Vasilije 19:56 3/10 2/7 3/4 0 0 0 2 3 0 0 0 11 5 Jokic Nikola 30:45 8/15 1/6 3/4 2 3 5 8 1 4 4 0 20 25 Dobric Ognjen 18:21 5/11 1/4 2/3 1 1 2 0 2 1 1 0 13 8 Marinkovic Vanja 20:34 2/3 2/3 0/0 1 3 4 1 2 0 0 0 6 10 Bogdanovic Bogdan 27:40 6/14 2/6 0/0 2 4 6 1 1 1 2 0 14 12 Jovic Nikola 13:35 1/6 1/5 2/2 0 2 2 1 0 1 1 0 5 3 Petrusev Filip 20:44 2/2 0/0 0/0 0 5 5 2 1 1 0 0 4 12 Plavsic Uros 0:0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 USA / 110 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval Booker Devin 26:2 4/6 4/5 0/0 1 1 2 5 2 2 0 0 12 19 Davis Anthony 19:9 3/6 0/0 1/1 2 6 8 1 3 1 0 0 7 14 Adebayo Bam 19:52 2/6 0/2 0/0 0 2 2 2 1 0 1 0 4 3 Holiday Jrue 23:43 6/8 3/5 0/0 1 3 4 3 1 2 3 0 15 19 Embiid Joel 11:21 2/5 0/1 0/3 0 2 2 0 3 0 2 1 4 -1 Tatum Jayson 0:0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haliburton Tyrese 0:0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 White Derrick 15:40 1/2 0/1 0/0 0 1 1 1 3 2 0 1 2 6 Durant Kevin 16:44 8/9 5/5 2/2 0 2 2 0 1 0 1 0 23 23 James LeBron 26:52 9/13 1/3 2/2 1 6 7 9 2 1 6 0 21 28 Edwards Anthony 19:29 4/6 2/3 1/2 0 5 5 0 0 1 3 1 11 12 Curry Stephen 21:8 4/8 3/7 0/0 1 2 3 3 2 0 1 0 11 12

Crédit photo : FIBA