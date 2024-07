Joel Embiid : « Au fur et à mesure, je vais retrouver mon niveau de MVP »

Critiqué depuis le début de la préparation, Joel Embiid monte tout de même en puissance. Face à l’Allemagne, le pivot a ainsi compilé 15 points à 4/7 au tir, 8 rebonds et 5 passes décisives en 21 minutes sur le parquet.

« Chaque saison, ça me prend quelques matchs pour me lancer, et c’est la même chose ici » explique ainsi le joueur des Sixers au sujet de son début de préparation poussif. « C’est pour ça qu’on a des matchs de préparation. Je me sens moi-même. Au fur et à mesure, je vais retrouver mon niveau de MVP ».

Des rotations qui se mettent en place

Défensivement, Joel Embiid a souffert face au rythme et au « spacing » de la Mannschaft, Daniel Theis et Johannes Voigtmann cherchant à lui faire couvrir le maximum de terrain possible. Mais offensivement, les automatismes avec LeBron James, Stephen Curry ou encore Jrue Holiday semblent bel et bien en train de se mettre en place.

« Je pense que nous pouvons faire beaucoup mieux », détaille Steve Kerr. « Nous arrivons à un stade où nous sommes à l’aise avec les rotations et les gars se familiarisent les uns avec les autres. Mais il y a beaucoup de choses que nous pouvons mieux faire. J’ai trouvé que nos passes n’étaient pas très bonnes ce soir. Ils ont mis une grosse pression défensive et ça a provoqué des pertes de balle. On peut serrer le jeu et progresser sur ce point. »

Des remplaçants plus en difficulté

Et s’il avait perdu pas mal de ballons lors des matchs précédents, Joel Embiid n’en a cette fois rendu qu’un seul à l’adversaire, et ce sont Anthony Edwards ou Jayson Tatum qui ont alimenté les 14 balles perdues américaines.

Pour le deuxième match de suite, les remplaçants US n’ont d’ailleurs pas joué leur rôle. Censés faire l’écart face aux bancs adverses, ils ont certes apporté du rythme en premier quart-temps mais, ensuite, ils ont perdu trop de ballons et c’est le cinq majeur, avec évidemment LeBron James, qui a été obligé de faire la différence.

On peut d’ailleurs remarquer que Steve Kerr n’a pas du tout utilisé Tyrese Haliburton, déjà en difficulté depuis le début de la préparation, lors de cette rencontre face à l’Allemagne. Une simple question de « matchup » ?