Tyrese Haliburton n’envisage pas un nouvel échec avec Team USA

La victoire très compliquée face au Soudan du Sud a rappelé aux Etats-Unis qu’ils pouvaient être battus, même s’ils envoient toutes leurs stars dans les compétitions FIBA. Après avoir terminé au pied du podium lors de la dernière Coupe du monde, Tyrese Haliburton n’envisage pourtant pas un nouvel échec au sein de l’équipe américaine.

« L’an passé, on a passé un mois ou quarante jours ensemble, et on est rentrés sans rien » rappelle-t-il. « Je suis rentré avec de superbes expériences, des bons amis mais au bout du compte, nous sommes là pour une médaille. »

Pas question donc pour le meneur des Pacers de quitter Paris sans une breloque, dorée évidemment…

« L’an passé, on n’a pas fait ce qu’on voulait faire et c’est frustrant » continue-t-il au sujet de cette quatrième place à la Coupe du monde. « Chaque fois qu’on représente l’équipe américaine, l’attente, c’est la victoire. Et on ne l’a pas fait. Je pense que ça m’a porté cette année, où j’ai réussi ma meilleure saison en NBA. En revenant cette année au sein de Team USA, je sais qu’il n’y a qu’une seule attente, et que c’est de gagner. »

Le seul « pur meneur » de l’effectif ?

Pour lui, c’est tout de même l’occasion de côtoyer au quotidien ce qu’il se fait de mieux en NBA.

« La moitié de notre équipe pourrait probablement prendre sa retraite aujourd’hui et quand même intégrer le Hall of Fame », explique-t-il. « Le simple fait d’être avec ces gars et d’apprendre d’eux va vraiment m’aider. Le simple fait de voir comment des gars comme LeBron et Steph agissent en leaders, communiquent et réalisent toutes ces choses qui en font des gagnants dans cette ligue va être important pour moi, pour m’aider à avancer. »

Néanmoins, Tyrese Haliburton ne doit pas se contenter d’observer et d’apprendre. Il doit aussi être productif, ce qu’il n’est pas vraiment dans cette préparation : 2.0 points, 1.8 rebonds et 2.8 passes de moyenne en 15 minutes à 30% de réussite au tir dont 29% derrière la ligne à 3-points…

Hier encore, face au Soudan du Sud, il n’a pas apporté grand-chose, et n’a donc que très peu joué au final.

« Avec Tyrese, on a un vrai meneur » rappelle pourtant Steve Kerr. « Je dirais que la plupart de nos gars sont des « combos ». Steph (Curry), Jrue (Holiday) ou LeBron (James), qui est un ailier créateur. Tyrese est lui un général des parquets, un meneur de jeu dans le sens traditionnel du terme. »

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.5 1.2 1.6 2.5 0.5 20.7 2023-24 IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 Total 260 33 47.8 39.3 85.6 0.7 3.1 3.7 8.8 1.3 1.5 2.3 0.6 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.