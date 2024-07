Et LeBron James a encore mis Team USA sur ses épaules

Face au Soudan du Sud, quand il a fallu aller inscrire le panier de la victoire, Stephen Curry a servi de leurre et c’est LeBron James qui s’en est chargé. Face à l’Allemagne, qui avait pris l’avantage dans le « money time », c’est encore le « King » qui a pris les choses en main, en inscrivant les 11 derniers points des Etats-Unis !

« On a un super groupe et ça n’a pas d’importance que ce soit moi, Joel (Embiid), Steph (Curry) ou Kevin (Durant) quand il reviendra » explique le porte-drapeau américain. « Tout le monde va avoir son moment et c’est la mentalité de cette équipe. On se soutient tous mutuellement, peu importe la direction que prend la rencontre. »

« On a joué sur un bon rythme et puis, oui… un gars nommé LeBron James a fait quelques actions sur la fin »

Mais en l’absence de Kevin Durant, les Etats-Unis s’appuient sur LeBron James (20 points à 8/11 au tir, 6 rebonds et 4 passes décisives en 18 minutes) dans les moments décisifs.

« Il a simplement mis l’équipe sur ses épaules. En étant LeBron James » résume Jrue Holiday, alors que Stephen Curry était lui aussi impressionné par son coéquipier de 39 ans. « Il élève son niveau en permanence. C’est tellement impressionnant et inspirant à voir. Avec cette équipe, tout va se jouer dans les cinq dernières minutes, et il faudra voir qui peut réaliser les actions. LeBron l’a fait pendant tout le quatrième quart-temps. Nous devons le soutenir sur le plan défensif. C’était incroyable à voir. Ce n’est pas pour rien qu’il est ce qu’il est ».

En face, l’Allemagne semblait pourtant avoir trouvé la bonne formule, en jouant vite, en écartant le jeu au maximum et en jouant à fond le rebond offensif, ce qui a beaucoup perturbé les Etats-Unis.

« On a joué sur un bon rythme et puis, oui… un gars nommé LeBron James a fait quelques actions sur la fin » ne pouvait finalement que sourire Gordon Herbert, le sélectionneur de la « Mannschaft ».