Une salle comble, entièrement acquise aux Bleus. Au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d’Ascq, près de 30 000 supporters français ont poussé l’Equipe de France, pour son entrée en lice aux JO 2024 face au Brésil.

« C’est unique » explique Victor Wembanyama, qu’on a vu sourire sur le banc, à l’échauffement, profitant simplement des chants et des encouragements venus des tribunes. « J’ai jamais expérimenté quelque chose comme ça. Autant de monde, avec une telle intensité, dès l’échauffement. C’est juste incroyable. »

Comme ses coéquipiers, « Wemby » a ainsi été surpris, et impressionné, par l’atmosphère.

« Je savais que ça allait être un truc de fou, mais je ne pensais pas à ça » confirme-t-il d’ailleurs. « J’ai confiance dans le public français, et on sait que le Kop France est présent à tous les matchs. J’étais inquiet de savoir s’ils avaient réussi à avoir des places mais j’ai vu qu’ils avaient lancé plusieurs chants aujourd’hui. »

« T’es aux Jeux olympiques, t’es à la maison, t’as 30 000 personnes. Même si j’ai déjà joué ici, des gros matchs, là c’était particulier »

« Même pour des mecs comme moi, tu rentres dans la salle, c’est particulier quand même » ajoute Nicolas Batum, qui remercie les fans d’avoir continué de pousser, même quand l’Equipe de France était en souffrance, en début de match. « T’es aux Jeux olympiques, t’es à la maison, t’as 30 000 personnes. Même si j’ai déjà joué ici, des gros matchs, là c’était particulier. Ça prenait vraiment dans les tripes. C’était impressionnant. »

Le début de match raté des Bleus s’explique-t-il (en partie) par la pression engendrée par une telle ferveur ? Peut-être mais pour Vincent Collet, il faut savoir se nourrir et au contraire profiter de l’énergie des fans français.

« Exceptionnelle » répond-il sur l’ambiance. « Puis la salle est tellement belle. La façon dont elle a été aménagée, c’est vraiment incroyable. Ça fait chaud au coeur. Même déjà quand on est rentré, une heure avant, on sentait que quelque chose de spécial allait se passer. C’est formidable. En termes d’émotions, c’est fantastique. Et puis bon, le fait d’avoir gagner, en plus. Il faut continuer, pour en profiter encore plus. »

Propos recueillis à Lille