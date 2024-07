JO 2024 | Les Bleus étouffent le Brésil et débutent par une victoire !

C’est dans un stade Pierre-Mauroy complet et chauffé à blanc que la Marseillaise retentit. Les 27 000 fans français sont bouillants mais le Brésil va rapidement les refroidir…

Alors que Vincent Collet a modifié son cinq de la préparation, pour revenir à une paire classique Evan Fournier – Nicolas Batum sur les ailes, pour aller avec Matthew Strazel et les « Twin Towers » Victor Wembanyama – Rudy Gobert, c’est Leo Meindl qui frappe d’entrée de jeu avec deux tirs à 3-points. Ça commence mal pour la France.

Tout le début de match des Bleus est résumé par cette séquence où Joao Cardoso vole le ballon à « Wemby » sur la prise de position, avant de filer au alley-oop sur Rudy Gobert de l’autre côté !

Victor Wembanyama se fâche

Le pivot français en est déjà à deux fautes, alors que les Brésiliens bousculent Victor Wembanyama, qui n’arrive pas à se placer et donc à être servi. Le jeu offensif des Bleus en est réduit à la portion congrue, et il faut des 3-points de Nicolas Batum puis Frank Ntilikina pour éviter le pire (23-15) après les dix premières minutes.

Le début du deuxième quart-temps ne rassure pas, le Brésil prenant dix points d’avance. Mais les Bleus sortent les griffes en défense, et Victor Wembanyama les muscles et les « gogo-gadgeto-bras » en attaque.

La France raccourcit les systèmes pour le servir plus tôt sur les possessions. Et ça fonctionne alors que le Rookie de l’année en NBA multiplie les actions d’éclat. Sur un gros dunk, il égalise, alors qu’Evan Fournier fait carrément virer la France en tête (39-36) à la pause. « Wemby » a marqué 14 des 39 points des Bleus !

Vincent Collet débute sa deuxième mi-temps avec Matthias Lessort aux côtés de Victor Wembanyama, et la défense des Bleus est toujours aussi étouffante. Marcelinhos Huertas n’arrive pas à faire ses transmissions, les bras français coupant toutes les trajectoires. Aleksandar Petrovic appelle un temps mort après une superbe action à trois entre Victor Wembanyama, Nicolas Batum et Rudy Gobert, et les Bleus semblent avoir enfin mis la main sur la rencontre.

Un festival défensif

Il faut dire que les fautes pleuvent sur les Brésiliens, qui terminent le troisième quart-temps à 12 points (57-45) des Bleus. Preuve de l’intensité de la défense française, après avoir inscrit 23 points dans le premier quart-temps, le Brésil n’a marqué que 22 points sur les deux quart-temps suivants !

Le public lillois entame une ola, et on entend des « M-V-P » pour Victor Wembanyama aux lancers. Mais l’étau se relâche et le Brésil réussit quelques 3-points qui obligent Vincent Collet à demander un temps-mort (62-56).

L’écart ayant fondu à quatre points (62-58), c’est Isaïa Cordinier qui relancer les Bleus à mi-distance, alors que Frank Ntilikina enfonce le clou à 3-points. « Captain Batum » surgit encore pour intercepter le cuir et finir au layup, mais la Seleçao s’accroche toujours (69-62) et Vincent Collet appelle un nouveau temps-mort…

Et c’est encore Nicolas Batum qui inscrit le 3-points qui remet les Bleus à +10 (73-63) à l’approche de la dernière minutes. Un alley-oop de Victor Wembanyama boucle l’affaire et la France débute ces JO 2024 par une victoire, après un nouveau 3-points de Nicolas Batum, qui aura écoeuré les Brésiliens jusqu’au bout (78-66) !

La Marseillaise peut retentir dans le stade Pierre-Mauroy pour célébrer ce premier succès, ô combien important. Prochain match mardi, face au Japon. Ce sera à 17h15 et une victoire ouvrirait la porte des quarts aux Bleus.

