Olivia Epoupa de retour avec le Lynx

Petite surprise dans le Minnesota puisque, en amont de son dernier match de la saison régulière, le Lynx a annoncé le retour d’Olivia Epoupa dans son effectif !

Signée par Minneapolis en amont de la saison, la meneuse française (30 ans, 1m65) avait pourtant été échangée par le club il y a un mois, dans le cadre de l’arrivée de Myisha Hines-Allen, puis coupée par les Mystics.

Très peu utilisée par Minnesota (0.9 point, 1.2 rebond et 1.5 passe de moyenne en 7 minutes, sur 16 matchs) en début de saison, on pensait que sa première expérience WNBA était terminée, mais Minnesota avait une place dans son effectif, et a donc décidé de rappeler la Française en vue des playoffs.

C’est que le club, qui a déjà remporté la Commissioner’s Cup cette saison, a de très grosses ambitions, ayant fini la saison en boulet de canon (30 victoires – 10 défaites) pour terminer à la 2e place du classement. Au premier tour des playoffs, Napheesa Collier et ses coéquipières seront opposées au Phoenix Mercury de Diana Taurasi.

Et ce sera donc avec Olivia Epoupa, rentrée en jeu (0 point, 2 passes en 9 minutes) dans l’ultime rencontre de saison régulière de son équipe, perdue (68-51) face aux Los Angeles Sparks. Il faut dire qu’il n’y avait pas d’enjeu pour le Lynx, déjà assuré de terminer à la deuxième place du classement, et que Cheryl Reeve a fait tourner.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.