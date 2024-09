WNBA : les affiches et les enjeux du premier tour des playoffs

Les Las Vegas Aces de la superstar A’ja Wilson peuvent-elles réaliser un triplé historique (le premier depuis le quadruplé des Houston Comets de 1997 à 2000) ? Le New York Liberty ou le Connecticut Sun peuvent-ils décrocher le premier titre de leur histoire ?

Quel parcours pour le Fever d’Indiana avec leur rookie phénomène, Caitlin Clark ? Quid de la possible dernière danse de Diana Taurasi avec le Phoenix Mercury ?

Voilà ce qui ressemble fort à l’une des campagnes de playoffs WNBA les plus attendues depuis un bon bout de temps. Le rendez-vous est pris ce dimanche pour le démarrage des quatre affrontements du premier tour.

Les affiches étaient encore très incertaines jusqu’à la dernière journée de saison régulière, hier soir. L’un des enjeux gros enjeux était de connaître la dernière équipe qualifiée, à la 8e place. En s’imposant face à New York, le Dream d’Atlanta, qui bataillait avec les Washington Mystics, a composté son billet.

Place au premier tour donc qui se joue au meilleur des trois matchs, où la logique a toutes les chances d’être respectée avec l’avantage du terrain, avant un second tour, puis une finale WNBA joués au meilleur des cinq.

LES SÉRIES DU PREMIER TOUR DES PLAYOFFS

New York Liberty (1) – Atlanta Dream (8)

Avec 32 victoires pour 8 défaites, la franchise new-yorkaise, finaliste WNBA en titre, a signé le meilleur bilan de son histoire. Avec la MVP en titre Breanna Stewart, l’ancienne MVP Jonquel Jones (2021) et Sabrina Ionescu, New York dispose d’une belle armada pour aller très loin. Et cette fois, ne pas voir le titre lui échapper.

Passer l’obstacle du Dream de Tina Charles, qui a attendu la dernière journée pour se qualifier donc… en battant le Liberty, ne devrait pas poser de difficulté.

Minnesota Lynx (2) – Phoenix Mercury (7)

Saison également très accomplie pour les coéquipières de Napheesa Collier, candidate légitime pour le trophée de MVP. Après un coup de mou en amont de la trêve imposée par les Jeux olympiques, les Lynx ont activé le mode rouleau-compresseur par la suite en s’imposant à 13 reprises sur leurs 15 derniers matchs !

Le Mercury, qui a flirté tout au long de la saison avec les 50% de victoires ne peut pas en dire autant. Privée de Brittney Griner (blessée) à l’entame de la saison, la formation basée à Phoenix tentera de déjouer les pronostics dans un contexte particulier : la possible dernière campagne de sa légende, Diana Taurasi. Un éventuel Game 3 décisif dans l’Arizona serait particulièrement intéressant et épique…

Connecticut Sun (3) – Indiana Fever (6)

Huitième campagne de playoffs consécutive pour le Sun, toujours en quête de son premier titre avec ses échecs en Finales en 2019 et 2022. Cette équipe, qui avait démarré la saison par 9 victoires de suite, a deux particularités : il s’agit de la meilleure défense de la ligue et, en attaque, six de ses joueuses tournent à 10 points ou plus.

Cette défense devrait être mise à rude épreuve pour contenir le phénomène d’en face, Caitlin Clark. Celle-ci va découvrir les playoffs, tout comme sa coéquipière et rookie de l’année en titre, Aliyah Boston. Avec le « scoring » de Kelsey Mitchell en prime, le Fever peut-il réaliser « l’upset » ?

Las Vegas Aces (4) – Seattle Storm (5)

Équipe n°1 l’an dernier en saison régulière, les Aces ont connu un parcours plus compliqué cette année. Malgré cette « modeste » 4e place pour démarrer, on notera qu’il s’agit de l’équipe la plus en forme de la ligue en ce moment (5 victoires de suite et 9 victoires en 10 matchs pour finir). Et puis, elles ont toujours la carte ultime : A’ja Wilson, la meilleure joueuse du monde, qui devrait récupérer son trophée de MVP de la saison régulière.

Avec Skylar Diggins-Smith et Nneka Ogwumike, le Storm a du répondant en face, mais une incertitude plane sur l’état de santé de deux titulaires clés, Jewell Loyd et Ezi Magbegor. On suivra dans tous les cas avec attention les performances de Gabby Williams, qui a changé le visage de l’équipe depuis son retour.

LE CALENDRIER

Dimanche 22 septembre

New York – Atlanta : 19h00 (heure française)

Connecticut – Indiana : 21h00

Minnesota – Phoenix : 23h00

Las Vegas – Seattle : 04h00

Mardi 24 septembre

New York – Atlanta : 01h30 (dans la nuit de mardi à mercredi)

Las Vegas – Seattle : 03h30

Mercredi 25 septembre

Connecticut – Indiana : 01h30 (dans la nuit de mercredi à jeudi)

Minnesota – Phoenix : 03h30

Les horaires des troisièmes matchs (éventuels) des séries sont encore à déterminer en fonction des résultats.