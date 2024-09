Les enjeux de la dernière journée en WNBA

Au lendemain de l’annonce de la création d’une 15e franchise, du côté de Portland, la WNBA dispute ce jeudi soir sa dernière journée de saison régulière. Les douze équipes sont sur le pont pour cette dernière journée, et il y a plusieurs enjeux.

D’abord, il y a la lutte pour la 8e et dernière place qualificative pour les playoffs. L’Atlanta Dream (14v-25d) a son destin entre les mains, avec une victoire de plus que le Sky (13v-26d) et les Mystics (13v-26d). Mais le Dream se déplace chez le leader, le New York Liberty. Pour sa part, le Sky se rend chez le Connecticut Sun, qui défend sa 3e place. Quant aux Mystics, elles reçoivent le Fever de Caitlin Clark, assuré de finir 6e.

En cas d’égalité entre les trois franchises, ce sont les Mystics qui possèdent le « tie-breaker ».

>> Classement WNBA

Autre enjeu : la 3e place. Détenue par le Sun, elle est convoitée par les Aces. Le Sun, qui reçoit le Sky, a son destin entre les mains pour conserver cette 3e place, et affronter le Fever au premier tour. Pour leur part, les doubles championnes WNBA en titre accueillent les Wings, déjà en vacances.

Pour l’instant, voici le tableau (incomplet) des playoffs, avec un premier tour qui se joue au meilleur des trois manches.

(1) Liberty – Dream, Sky ou Mystics (8)

(4) Sun ou Aces – Storm (5)

(3) Sun ou Aces – Fever (6)

(2) Lynx – Mercury (7)