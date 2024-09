Deux records pour Tina Charles et les playoffs pour le Dream

L’Atlanta Dream avait son destin entre les mains pour cette ultime soirée de la saison régulière en WNBA. Sauf qu’un déplacement chez le New York Liberty, la meilleure équipe de la campagne, n’était pas un cadeau…

Néanmoins, entre une équipe déjà assurée de finir à la première place de la saison et une autre qui se battait pour l’ultime place qualificative pour la postseason, la différence d’enjeu et d’intensité s’est vite faite sentir.

Les deux équipes vont se retrouver en playoffs

C’est donc logiquement l’Atlanta Dream qui s’impose (78-67) et qui récupère donc la 8e place de la saison régulière, ce qui va lui permettre d’affronter… le New York Liberty au premier tour des playoffs !

Pour Tina Charles, l’intérieure vétéran d’Atlanta, ce dernier match de la saison fut également l’occasion de valider deux nouveaux records : le plus grand nombre de rebonds et le plus grand nombre de double-double en carrière.

« Je ne peux pas vivre ce moment sans mentionner Sylvia Fowles et ce qu’elle a signifié pour ma carrière », a expliqué la joueuse de 35 ans, qui pointe désormais à 4 014 rebonds en carrière, quand Sylvia Fowles s’était arrêtée à 4 006. « Les sommets qu’elle a atteints. La personne formidable qu’elle est. La boucle est bouclée pour moi ».

Tina Charles dans les livres d’histoire

Tina Charles n’avait besoin que de 3 rebonds pour s’emparer du record et elle n’a mis que quelques minutes à les obtenir, avant également de signer son 194e double-double en carrière, effaçant là encore Sylvia Fowles.

« C’est spécial qu’elle ait pu le faire ici, devant ses fans et ses amis », a expliqué Tanisha Wright, la coach d’Atlanta, son intérieure ayant évolué six saisons au Liberty, entre 2014 et 2019. « Tina a passé de très bonnes années ici. Même si ce n’était pas à Brooklyn, c’était quand même au Garden, le meilleur endroit pour jouer … C’est bien qu’elle ait pu battre ce record ici, devant ses amis et sa famille ».

Même si elle n’a jamais remporté le titre, Tina Charles continue de grimper dans les livres d’histoire, puisqu’elle est également la deuxième meilleure marqueuse de l’histoire de la WNBA, derrière seulement Diana Taurasi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.