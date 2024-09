Pas d’upset pour l’Indiana Fever, battu une deuxième fois (87-81) sur le parquet du Connecticut Sun, et donc éliminé des playoffs. Pourtant, Caitlin Clark et ses coéquipières n’étaient pas loin de prendre le match…

Après le cauchemar du Game 1, la rookie superstar a cette fois pu trouver du rythme dès le début de la rencontre, et même si son adresse de loin a ensuite chuté, elle a parfaitement utilisé les prises à deux pour servir Kelsey Mitchell et surtout Aliyah Boston (16 points, 19 rebonds). Tout en cherchant à jouer vite.

Malgré tout, c’est bien Connecticut qui avait la main sur le match, en provoquant les fautes de ses adversaires.

Un « bon avant-goût » du possible

Mais le Fever s’accrochait et passait même devant dans le « money-time », sur un 3-pts de Caitlin Clark. Heureusement pour le Sun, Marina Mabrey répondait de loin puis le duo DeWanna Bonner – Alyssa Thomas trouvait continuellement la faille pour permettre à son équipe de récupérer l’avantage. Marina Mabrey inscrivait encore un 3-pts et la jeune troupe d’Indiana devait s’avouer vaincue, même si elle n’était pas loin du tout.

« C’est un bon avant-goût de ce qui est possible pour cette organisation et pour cette franchise », a réagi Caitlin Clark dans la foulée de cette élimination. « Nous avons beaucoup de raisons de garder la tête haute. Cette équipe avait gagné cinq matches il y a deux ans. Nous sommes un jeune groupe, un groupe inexpérimenté, mais nous nous sommes serrées les coudes et nous avons pris beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Parfois, le pire sentiment, c’est qu’on a l’impression de jouer son meilleur basket, et puis il faut que ça s’arrête ».

La route du Fever s’arrête donc là, alors que le Sun va désormais affronter le Lynx de Napheesa Collier, qui a de son côté également « sweepé » le Mercury. Début de la série dans le Minnesota, dans la nuit de dimanche à lundi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.