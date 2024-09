Les quatre meilleures nations du monde changent de coach

Une page se tourne dans le basket international. Les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 vont permettre de découvrir une flopée de nouvelles têtes sur les bancs des sélections nationales.

Comme le remarque Marca, c’est simple : les quatre meilleures nations du monde vont changer de tête. Au sommet de la hiérarchie mondiale, selon le classement FIBA, il y a Team USA bien sûr.

Bien avant les Jeux olympiques de Paris 2024, Steve Kerr avait annoncé qu’il laisserait le banc de Team USA après les Jeux. « Pour moi, c’est deux ans. C’est un cycle. Gregg Popovich a coaché pour la Coupe du monde et les Jeux, maintenant, c’est à moi de passer le relais », avait-il formulé.

Qui va remplacer Steve Kerr ?

Pour le remplacer ? La Fédération américaine est susceptible de trancher entre les deux assistants du coach des Warriors en sélection, Erik Spoelstra et Tyronn Lue, pour prendre les commandes de l’équipe sur un nouveau cycle : au moins pour la Coupe du monde 2027 et les Jeux de Los Angeles.

On imagine que les autres formations concernées devraient suivre le même modèle. Derrière le cas américain, on trouve la Serbie dont Svetislav Pesic a confirmé qu’il ne sera plus le sélectionneur. Pour l’heure, aucun nom n’a fuité pour sa succession.

Ce qui n’est pas le cas chez nos voisins allemands, où Gordon Herbert, fort de son titre de champion du monde en 2023, quitte la scène internationale en refilant le bébé à l’ancien international espagnol, Alex Mumbru.

L’Espagne mise sur la stabilité

Reste le cas de l’équipe de France, 4e au classement FIBA, qui voit Vincent Collet tirer sa référence, en gardant un poste de conseiller spécial auprès de la Fédération. Frédéric Fauthoux étant le favori pour lui succéder.

Si on poursuit dans le classement international, Jordi Fernandez est bien installé à la tête du Canada avec qui il vise le sommet mondial à l’avenir. Côté Espagne, Sergio Scariolo devrait rester à la tête de la sélection ibérique jusqu’en 2028. Quant à l’Australie, 7e du classement, elle va également partir en quête d’une nouvelle figure avec le départ de Brian Goorjian.