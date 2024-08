Erik Spoelstra ou Tyronn Lue pour succéder à Steve Kerr sur le banc de Team USA ?

Avant même la composition du groupe américain pour les Jeux olympiques, en novembre 2023, Steve Kerr avait annoncé qu’il laisserait le banc de Team USA après la compétition en France. « Pour moi, c’est deux ans. C’est un cycle. Gregg Popovich a coaché pour la Coupe du monde et les Jeux, maintenant, c’est à moi de passer le relais », avait-il dit. Dès lors, qui pour le remplacer ? Erik Spoelstra et Tyronn Lue reviennent très souvent depuis quelques jours.

Une tendance confirmée par notre confrère Marc Stein, qui explique que la Fédération américaine devrait trancher entre les deux assistants de Steve Kerr pour prendre les commandes de Team USA pour la suite.

Une décision logique vu le CV des deux coaches. Le premier, entraîneur de Miami depuis 2008, travaille avec l’équipe américaine depuis trois ans et, avec ses six Finals et ses deux bagues de champion, Erik Spoelstra s’est imposé comme un des meilleurs tacticiens de la NBA depuis quinze ans maintenant.

Objectif Coupe du monde 2027 et Jeux olympiques 2028

Le second est sur le banc de Team USA depuis 2022 et sa carrière NBA est marquée par son titre avec LeBron James et Cleveland en 2016. Puis par ses saisons très correctes avec les Clippers.

Le successeur de Steve Kerr devra s’occuper de l’équipe américaine au moins pour la Coupe du monde 2027 et les Jeux olympiques 2028 à Los Angeles. Car depuis le départ de Mike Krzyzewski, resté sur le banc entre 2005 et 2016, c’est le mandat classique d’un sélectionneur.

« Je trouve que ça devrait se passer comme ça », insistait le quadruple champion NBA. « C’était différent avec Mike Krzyzewski et Jerry Colangelo, car ils essayaient de construire une culture et un système pour les années à venir. Cela avait du sens pour Coach K de rester. Mais à ce stade, on fait un cycle et on laisse la main. »