Le Canada vise le sommet du basket mondial dans les années à venir

Deux victoires en autant de rencontres et une première place du très relevé groupe A. Le Canada est parfaitement bien rentré dans sa compétition olympique. Et semble se diriger tout droit vers un long parcours.

Dans le prolongement, une belle performance à Paris est susceptible de permettre aux Canadiens de continuer à grimper dans la hiérarchie basket mondiale. Un an après leur médaille de bronze lors de la Coupe du monde, ils occupent aujourd’hui la 7e place du classement FIBA.

« On doit continuer à progresser parce que nous sommes une équipe qui n’a jamais joué ensemble. On n’a jamais eu ce groupe, et les gars font du bon travail avec l’incertitude des cinq et le fait de n’avoir jamais été dans ce type de compétition », apprécie Jordi Fernandez, à l’issue de la victoire de ses troupes face à l’Australie.

Selon lui, le facteur talent rentre bien sûr en compte, et avec sa flopée de joueurs NBA, le Canada n’en manque pas. Mais il y a aussi la question du travail et de l’effort. « Et ce que je peux vous dire, c’est que nos gars travaillent et qu’ils jouent très dur », poursuit l’entraîneur des Nets.

Ce dernier, dont l’équipe a acté sa reconnaissance sur la scène internationale l’an passé, ajoute : « C’est notre objectif (jouer dur), c’est ce qui nous aide à gagner ces matches parce que pour ce qui est de l’expérience, toutes ces équipes, l’Australie, l’Espagne, connaissent toutes les ficelles du métier, et nous n’en sommes pas encore là. »

« Je pense que d’ici 5 à 10 ans, nous voulons atteindre le sommet du classement (FIBA), il faut bien commencer à un moment donné, et j’aime la direction que nous prenons », apprécie le technicien.

Photo : FIBA.com