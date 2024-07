JO 2024 | En battant l’Australie, le Canada file vers les quarts

Après le match arraché par l’Espagne face à la Grèce, le stade Pierre-Mauroy n’a pas beaucoup de temps pour se préparer pour le deuxième match de la journée, toujours dans le « groupe de la mort », entre Canada et Australie.

Et la mauvaise nouvelle, pour Jordi Fernandez, c’est que si Shai Gilgeous-Alexander démarre par son spécial à mi-distance, il doit rejoindre le banc en moins de deux minutes, à cause de deux fautes rapides. L’Australie en profite, même si les Boomers ne prennent qu’un très court avantage. Après dix minutes, le Canada n’est ainsi mené que de deux points (28-26), alors que Dante Exum est revenu et que Dillon Brooks s’est chauffé avec Josh Giddey…

Guidée par Josh Giddey et Patty Mills, mais également l’impact de Dyson Daniels, l’Australie parvient à rester en tête à la mi-temps (49-45) mais l’écart est minime, la faute au retour aux affaires de Shai Gilgeous-Alexander.

Après vingt minutes de jeu, il y a déjà eu neuf égalités et dix changements de leader dans cette rencontre !

L’intensité défensive fait la différence

L’intensité canadienne augmente encore d’un cran au retour des vestiaires et Brian Goorjian, le sélectionneur de l’Australie, doit appeler un temps-mort après un 3-points de Lu Dort qui place le Canada à +4 (58-54).

Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers semblent prendre le contrôle de la rencontre mais les Australiens sont des durs à cuire, qui n’ont pas l’intention de laisser filer le match… et la potentielle première place du groupe. L’agressivité de Dante Exum et l’adresse de Jack McVeigh en sortie du banc leur permettent ainsi de rester dans le coup, alors que Lu Dort, chargé du cas Josh Giddey, arrache lui le ballon dans les mains du joueur des Bulls.

À dix minutes de la fin, le Canada ne mène que de deux points (72-70) mais le travail physique du Canada en défense paye, alors qu’un 3-points de RJ Barett oblige Brian Goorjian à appeler un temps-mort (81-72).

Etouffé par Lu Dort en premier rideau, et les aides rapides derrière, Josh Giddey a disparu en deuxième mi-temps, alors que Jock Landale, qui avait fait très mal à l’Espagne près du cercle, a eu du mal à être servi, et a été bousculé dès que ça a été le cas. Le Canada s’impose donc (93-83) et prend la première place du « groupe de la mort ».