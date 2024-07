Dante Exum prêt à entrer en piste face au Canada ?

Déterminés à sortir vivant du « groupe de la mort », les Australiens ont démarré fort en maîtrisant l’Espagne (92-80) et devraient pouvoir compter sur un renfort de choix, potentiellement sur les deux derniers matchs de la phase de groupe, face au Canada aujourd’hui puis face à la Grèce.

C’est ce qu’a laissé entendre le sélectionneur Brian Goorjian, qui a mis en avant les progrès de Dante Exum, alors que le meneur se remet depuis huit jours d’une luxation de l’index droit contractée face à la France en préparation, causant son forfait face à la Roja. Lors de la session d’entraînement organisée hier par le staff australien, le joueur des Mavs a été réquisitionné et sa prestation serait source d’espoir pour la suite, pourquoi pas dès ce mardi ?

Brian Goorjian enthousiaste

« Je suis très enthousiaste à propos de sa progression », a-t-il commenté. « On avait envisagé le prochain match comme une possibilité et le troisième comme une certitude. On était prêts à prendre ce risque, et la façon dont ça a évolué a été probablement meilleure que l’on ne pouvait l’espérer ».

Le sélectionneur apprécierait forcément de récupérer une rotation supplémentaire sur les postes arrières au regard du profil de la formation canadienne et son tandem Jamal Murray – Shai Gilgeous-Alexander.

Avec un jour supplémentaire d’entraînement, l’heure est pour l’instant à l’optimisme côté australien.

« On pense qu’il y a un espoir réel. On a encore un jour d’entraînement, où on va pouvoir le faire jouer avec davantage de contact. On a fait un grand pas aujourd’hui. Il a pris des tirs, il a dribblé et n’a pas rencontré de problème avec ça. Donc on va le tester dans un entraînement avec contact en espérant pour lui qu’il puisse jouer face au Canada », a ajouté Brian Goorjian.

Le choc entre le Canada et l’Australie aura lieu à 13h30, ce mardi.

Dante Exum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 UTH 82 22 34.9 31.4 62.5 0.3 1.3 1.6 2.4 1.8 0.5 1.4 0.2 4.8 2016-17 UTH 66 19 42.7 29.5 79.5 0.5 1.6 2.0 1.7 2.2 0.3 1.2 0.2 6.2 2017-18 UTH 14 17 48.3 27.8 80.6 0.3 1.6 1.9 3.1 1.4 0.6 1.4 0.2 8.1 2018-19 UTH 42 16 41.9 29.0 79.1 0.4 1.2 1.6 2.6 1.6 0.3 1.2 0.1 6.9 2019-20 * All Teams 35 14 47.1 34.9 74.4 0.3 1.6 1.9 1.1 1.1 0.4 0.9 0.2 4.5 2019-20 * CLE 24 17 47.9 35.1 73.2 0.4 1.9 2.3 1.4 1.3 0.5 0.9 0.3 5.6 2019-20 * UTH 11 8 43.5 33.3 100.0 0.3 0.8 1.1 0.6 0.7 0.1 0.9 0.2 2.2 2020-21 CLE 6 19 38.5 18.2 50.0 0.3 2.5 2.8 2.2 1.5 0.7 1.2 0.3 3.8 2023-24 DAL 55 20 53.3 49.1 77.9 0.5 2.3 2.7 2.9 1.6 0.4 0.9 0.1 7.8 Total 300 19 43.1 33.6 76.7 0.4 1.6 2.0 2.2 1.7 0.4 1.2 0.2 6.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.