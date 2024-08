Alex Mumbru va prendre la suite de Gordon Herbert à la tête de l’Allemagne

« La fédération va s’en occuper et on a déjà entendu que quelque chose se préparait. Mais on n’est pas plus informé. » Les mots de Dennis Schroder, quelques heures après la fin du tournoi olympique, étaient donc vrais. Gordon Herbert a terminé son mandat à la tête de l’Allemagne, pour rejoindre le Bayern Munich et son remplaçant est semble-t-il connu.

D’après les informations de Marca en Espagne et du Hamburger Abendblatt en Allemagne, c’est Alex Mumbru qui va désormais diriger la « Mannschaft ».

L’officialisation devrait intervenir dans les prochains jours, alors que les champions du monde 2023 commenceront les qualifications pour l’Eurobasket 2025 en novembre prochain.

Membre de la grande Roja

Ce nom n’est pas inconnu des fans de basket européen ou espagnol. Alex Mumbru (45 ans) est un ancien joueur du Real Madrid notamment, et un ancien international de la « Roja ». Membre de la génération Pau Gasol, qui a dominé le monde et l’Europe pendant une décennie, cet ailier a remporté plusieurs titres : la Coupe du monde 2006 et l’Eurobasket 2009. Sans oublier de nombreuses médailles, aux Jeux olympiques de Pékin 2008 par exemple ou encore à l’Eurobasket 2007 et 2013.

Après sa carrière sur les parquets, il a enfilé le costume de coach. En 2018, il a commencé par entraîner Bilbao, où il avait joué, puis Valence à partir de 2022, jusqu’en avril dernier.