Gordon Herbert quittera la sélection allemande après les Jeux olympiques 2024

Gordon Herbert et l’Allemagne, c’est presque fini. En effet, dans un communiqué, la fédération allemande et le coach annoncent qu’après les Jeux olympiques (le 31 août exactement), l’entraîneur ne dirigera plus la Mannschaft.

Celui qui a pris les commandes de la sélection en 2021 partira, quoi qu’il arrive à Paris, avec un superbe palmarès : deux médailles remportées, une de bronze à l’Euro 2022 puis l’or à la Coupe du monde en 2023.

« Ce fut une incroyable expérience et un honneur de coacher cette équipe nationale d’Allemagne », déclare Gordon Herbert. « Je suis reconnaissant au président Ingo Weiss et au vice-président Armin Andres pour cette opportunité et pour leur soutien. Les médailles furent géniales, mais ce qui a rendu unique cette aventure, ce sont les gens. Je suis impatient de vivre ce dernier chapitre, après trois ans, avec les Jeux olympiques 2024. »

Des envies de club

Le contrat du technicien allait pourtant jusqu’en 2025, mais les envies de Gordon Herbert de prendre les commandes d’un club ont visiblement pesé dans la décision. On se rappelle qu’il avait accepté de coacher l’Asvel en octobre dernier. Mais la fédération allemande avait alors mis son veto.

« On comprend totalement que Gordie veuille se dévouer à une autre aventure après les Jeux olympiques et on ne met aucun obstacle sur sa route », a réagi le président de la fédération Ingo Weiss. « Tous ceux qui connaissent Gordie savent qu’il se lancera dans la préparation des Jeux avec un engagement et une passion sans faille. Ce serait formidable que le temps que nous avons passé ensemble se termine par une autre réussite. »

L’Allemagne se trouve dans la poule B des Jeux olympiques, en compagnie du futur vainqueur du TQO en Lettonie, mais également du Japon et de la France.