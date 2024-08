Dennis Schröder pense déjà à l’EuroBasket 2025

La défaite contre la France a tout cassé pour Dennis Schroder et l’Allemagne. Le meneur de jeu a manqué son match face à la Serbie, contrairement à Nikola Jokic, et le MVP 2024 et ses coéquipiers remportent ainsi la médaille de bronze. La « Mannschaft », elle, repart de France à la pire des places : la quatrième…

C’était aussi le dernier match du sélectionneur Gordon Herbert, qui n’arrive donc pas à faire la passe de trois après les médailles remportées à l’Eurobasket 2022 (bronze) puis à la Coupe du monde 2023 (or). La fin d’un cycle donc.

« J’ai déjà dit que j’allais jouer avec l’équipe nationale jusqu’à 40 ans », sourit Dennis Schroder pour rassurer sur son implication. Il pense d’ailleurs déjà à l’avenir, avec l’Eurobasket 2025. « Le basket européen, ce n’est pas une plaisanterie, c’est très compétitif avec de grosses équipes comme la Grèce, la France, l’Espagne, la Slovénie. Donc il y a une grosse compétition devant nous. »

« On a montré que le basket allemand est un des meilleurs du monde »

Il faudra d’abord digérer cet échec, car les Allemands avaient les armes pour obtenir une médaille. « On a eu deux médailles et on voulait faire encore mieux cette année, mais parfois, dans la vie, on ne peut tout avoir. Il faudra travailler encore mieux, plus fort et revenir l’été prochain pour faire quelque chose de grand à nouveau ».

Le porte-drapeau de l’Allemagne pour ces Jeux olympiques 2024 est déterminé à rebondir avec son groupe.

« Tout le monde ne pense qu’à la victoire. On a de gros caractères, des joueurs intelligents et talentueux », commente Dennis Schroder, 31 ans dans un mois. « Ces trois dernières années, le coach a fait de moi le capitaine et c’est le plus grand honneur possible. On a montré que le basket allemand est un des meilleurs du monde. »

Mais avec quel sélectionneur pour les prochaines échéances ? « La fédération va s’en occuper et on a déjà entendu que quelque chose se préparait. Mais on n’est pas plus informé », répond le meneur de jeu allemand.