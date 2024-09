Vincent Collet devient conseiller spécial auprès de la FFBB

Sans surprise, la Fédération Française de Basket-Ball a confirmé ce matin, à son siège parisien, que Vincent Collet allait quitter son poste de sélectionneur de l’Equipe de France masculine.

Nommé le 4 mars 2009, le technicien de 61 ans s’est offert de nombreux records pour un coach des Bleus, en termes « de longévité, de matches dirigés, de matches gagnés ou encore de médailles remportées » lors de 6 EuroBasket, 4 Coupes du Monde et 4 Jeux Olympiques. La FFBB rappelle ainsi que l’Equipe de France avait remporté 7 médailles internationales de 1926 à 2008. Avec Vincent Collet à sa tête, la sélection a remporté huit médailles en quinze ans…

On les redonne : l’or à l’Euro 2013, l’argent aux Jeux olympiques 2021 et 2024 ainsi qu’à l’Euro 2011 et à l’Euro 2022, le bronze aux Coupes du monde 2014 et 2019 et à l’Euro 2015.

Néanmoins, alors que Jean-Pierre Siutat, en poste depuis 2010, va également céder sa place à la tête de la FFBB d’ici la fin de l’année, l’Equipe de France se projette vers un nouveau chapitre, autour de Victor Wembanyama, et Vincent Collet laisse donc la main, Frédéric Fauthoux étant le favori pour lui succéder.

Vincent Collet reste toutefois lié à la FFBB puisqu’il a été nommé « Conseiller Spécial auprès de la Direction Technique Nationale de la FFBB ». Un rôle qui lui permettra de donner sa vision pour le futur des Bleus.

Un rôle temporaire ?

Un rôle qu’il peut quitter… si une opportunité auprès d’équipes NBA ou d’Euroleague se présente à lui.

« Je reste entraîneur. Je pense d’ailleurs que j’entraînerai à nouveau un jour » dit-il. « Je ne me sens pas cuit, pas fini. Et c’est très important parce que dans ces missions beaucoup liées à la transmission, c’est le regard de l’entraîneur qu’on recherche. Une transmission qui sera individuelle parfois dans l’accompagnement de certains coaches et collective sur la formation des joueurs. Il est donc important de rester un entraîneur dans sa tête. »

Malgré les critiques, les hauts et les bas, Vincent Collet reste avant tout un pédagogue, amoureux des Bleus, qui souhaite pérenniser les résultats des dernières années, alors que la France est à un tournant, avec notamment les retraites internationales de Nicolas Batum et de Nando De Colo.

« Nous sommes devant une reconstruction » conclut le coach au sujet de son mandat de 15 ans à la tête des Bleus. « Cette année, nous sommes allés aux Jeux à la croisée des chemins avec la fin d’une génération et l’émergence d’une nouvelle. Pour les objectifs de Los Angeles qui se profile, il faudra construire sur une jeune génération qui est peut-être la plus prometteuse qu’on n’a jamais eue. On ne peut pas ne pas y penser quand on est passionné et engagé. Mais le temps m’a permis de considérer qu’il faut savoir s’arrêter. C’est une vraie opportunité à saisir que de pouvoir le faire sur une campagne réussie et une deuxième semaine exceptionnelle. C’est bien de boucler les choses de cette façon. Avec la satisfaction sur ces 15 années d’avoir participé à toutes les campagnes internationales possibles. Ce qui est aujourd’hui une évidence mais qui n’était pas le cas auparavant. »