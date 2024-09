Pas de contrat garanti pour Markieff Morris à Dallas

La prolongation de Markieff Morris suivait son cours et son officialisation était imminente, selon plusieurs médias US. On s’attendait à un contrat d’un an au salaire minimum, et finalement, il ne s’agit que d’une invitation au camp des Mavericks. En clair, son contrat n’est pas garanti et il devra gagner sa place lors de la présaison.

Arrivé en février 2023 dans le deal qui a fait venir Kyrie Irving à Dallas, le jumeau de Marcus n’a disputé que 35 matchs avec les Mavericks, dont un match de playoffs, en finale NBA face à Boston. Malgré son utilité relative sur les parquets, son rôle de mentor serait apprécié par le staff de la franchise texane et son vestiaire, à tel point que le vétéran de 35 ans pourrait donc être de la partie pour la saison 2024/25.

Quid de Marcus ?

Il y a deux mois déjà, le frère de Marcus Morris avait annoncé qu’il allait « revenir », après avoir pris part à la belle aventure de la formation de Jason Kidd jusqu’en Finals NBA, même s’il n’a que très peu joué.

Il avait alors confié vouloir ramener son frère, Marcus, qui n’a pas encore tranché sur son avenir, après avoir notamment envoyé un appel du pied aux Sixers, où il a joué et d’où les deux jumeaux sont originaires. Techniquement, ce n’est plus possible puisqu’il n’y a qu’une place de libre dans l’effectif des Mavericks.

Markieff Morris Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 PHX 63 20 39.9 34.7 71.7 1.1 3.3 4.4 1.0 2.8 0.7 1.1 0.7 7.4 2012-13 PHX 82 22 40.7 33.6 73.2 1.6 3.2 4.8 1.3 2.6 0.9 1.3 0.8 8.2 2013-14 PHX 81 27 48.6 31.5 79.2 1.7 4.3 6.0 1.8 2.9 0.8 1.8 0.6 13.8 2014-15 PHX 82 32 46.5 31.8 76.3 1.3 4.8 6.2 2.3 3.0 1.2 2.1 0.5 15.3 2015-16 * All Teams 64 26 42.5 30.3 73.5 1.1 4.4 5.5 1.9 2.9 0.9 2.1 0.5 12.0 2015-16 * PHX 37 25 39.7 28.9 71.7 1.2 4.1 5.2 2.4 2.8 0.9 2.4 0.5 11.6 2015-16 * WAS 27 26 46.7 31.6 76.4 1.1 4.7 5.9 1.4 3.0 0.9 1.7 0.6 12.4 2016-17 WAS 76 31 45.7 36.2 83.7 1.4 5.1 6.5 1.7 3.3 1.1 1.7 0.6 14.0 2017-18 WAS 73 27 48.0 36.7 82.0 1.0 4.6 5.6 2.0 3.0 0.8 1.7 0.5 11.5 2018-19 * All Teams 58 22 42.1 33.5 77.2 1.1 3.5 4.6 1.4 3.0 0.6 0.9 0.4 9.4 2018-19 * WAS 34 26 43.6 33.3 78.1 1.2 3.9 5.1 1.8 3.4 0.7 1.4 0.6 11.5 2018-19 * OKC 24 16 39.1 33.9 73.7 0.8 3.0 3.8 0.8 2.4 0.5 0.3 0.1 6.5 2019-20 * All Teams 58 21 44.3 38.6 77.6 0.7 3.1 3.8 1.3 2.3 0.5 1.3 0.3 9.7 2019-20 * DET 44 23 45.0 39.7 77.2 0.6 3.4 3.9 1.6 2.4 0.6 1.6 0.3 11.1 2019-20 * LAL 14 14 40.6 33.3 83.3 1.1 2.1 3.2 0.6 2.1 0.4 0.4 0.4 5.3 2020-21 LAL 61 20 40.5 31.1 72.0 0.8 3.6 4.4 1.2 1.7 0.4 0.9 0.3 6.7 2021-22 MIA 17 18 47.4 33.3 88.9 1.0 1.7 2.7 1.4 1.9 0.4 1.2 0.1 7.6 2022-23 * All Teams 35 10 40.9 39.4 100.0 0.4 1.7 2.0 0.9 1.4 0.3 0.5 0.1 3.8 2022-23 * BRK 27 11 40.2 40.8 100.0 0.5 1.7 2.2 0.9 1.2 0.3 0.5 0.2 3.6 2022-23 * DAL 8 9 42.4 36.4 0.0 0.0 1.5 1.5 0.8 1.9 0.1 0.5 0.0 4.5 2023-24 DAL 26 8 33.8 35.7 83.3 0.2 1.4 1.5 0.6 0.5 0.2 0.5 0.1 2.5 Total 776 24 44.5 34.3 77.8 1.1 3.8 4.9 1.6 2.6 0.8 1.4 0.5 10.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.