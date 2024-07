Markieff Morris annonce son retour aux Mavericks et cherche à attirer son frère

Arrivé avec Kyrie Irving à Dallas, Markieff Morris devrait prolonger l’aventure du côté des Mavericks. L’intérieur a en tout cas assuré sur X qu’il allait bien effectuer son retour chez le finaliste de la saison, qui n’a pas encore confirmé l’information. »Je vais revenir » a-t-il clamé en réponse à un fan qui réclamait une deuxième saison complète de « Keef » dans le Texas.

Et un Morris pourrait en suivre un autre, puisque Markieff a interpelé son frère Marcus pour qu’il rejoigne lui aussi l’effectif de Jason Kidd. « Je veux que mon frérot vienne avec moi » a-t-il réclamé. Free agent après une saison à être trimballé des Sixers aux Spurs, puis aux Cavaliers, l’ailier est de nouveau suivi par Philadelphie, en quête de joueur de rotation sur les ailes après les départs de Nicolas Batum et de Robert Covington.

Derrière les recrues Klay Thompson et Naji Marshall, il y a aussi de la place sur le poste 3 à Dallas. Si les Mavs venaient à recruter la paire des jumeaux Morris, il leur faudra toutefois faire de la place puisque 13 joueurs sont déjà sous contrat, sans compter l’arrière A.J. Lawson au contrat non garanti, Alex Fudge signé en « two-way contract » et dans l’attente d’un éventuel bail pour le Français Melvin Ajinça, drafté au second tour.

Markieff Morris a surtout joué le rôle de vétéran précieux dans le vestiaire, plutôt que joueur indispensable à la formation de Luka Doncic. La preuve avec ses 26 matchs, pour 8 minutes de moyenne. Marcus Morris, lui, pourrait rendre encore quelques services, lui qui tournait encore en 2022-2023 à 11,2 points comme titulaire chez les Clippers.

Markieff Morris Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 PHX 63 20 39.9 34.7 71.7 1.1 3.3 4.4 1.0 2.8 0.7 1.1 0.7 7.4 2012-13 PHX 82 22 40.7 33.6 73.2 1.6 3.2 4.8 1.3 2.6 0.9 1.3 0.8 8.2 2013-14 PHX 81 27 48.6 31.5 79.2 1.7 4.3 6.0 1.8 2.9 0.8 1.8 0.6 13.8 2014-15 PHX 82 32 46.5 31.8 76.3 1.3 4.8 6.2 2.3 3.0 1.2 2.1 0.5 15.3 2015-16 * All Teams 64 26 42.5 30.3 73.5 1.1 4.4 5.5 1.9 2.9 0.9 2.1 0.5 12.0 2015-16 * PHX 37 25 39.7 28.9 71.7 1.2 4.1 5.2 2.4 2.8 0.9 2.4 0.5 11.6 2015-16 * WAS 27 26 46.7 31.6 76.4 1.1 4.7 5.9 1.4 3.0 0.9 1.7 0.6 12.4 2016-17 WAS 76 31 45.7 36.2 83.7 1.4 5.1 6.5 1.7 3.3 1.1 1.7 0.6 14.0 2017-18 WAS 73 27 48.0 36.7 82.0 1.0 4.6 5.6 2.0 3.0 0.8 1.7 0.5 11.5 2018-19 * All Teams 58 22 42.1 33.5 77.2 1.1 3.5 4.6 1.4 3.0 0.6 0.9 0.4 9.4 2018-19 * WAS 34 26 43.6 33.3 78.1 1.2 3.9 5.1 1.8 3.4 0.7 1.4 0.6 11.5 2018-19 * OKC 24 16 39.1 33.9 73.7 0.8 3.0 3.8 0.8 2.4 0.5 0.3 0.1 6.5 2019-20 * All Teams 58 21 44.3 38.6 77.6 0.7 3.1 3.8 1.3 2.3 0.5 1.3 0.3 9.7 2019-20 * DET 44 23 45.0 39.7 77.2 0.6 3.4 3.9 1.6 2.4 0.6 1.6 0.3 11.1 2019-20 * LAL 14 14 40.6 33.3 83.3 1.1 2.1 3.2 0.6 2.1 0.4 0.4 0.4 5.3 2020-21 LAL 61 20 40.5 31.1 72.0 0.8 3.6 4.4 1.2 1.7 0.4 0.9 0.3 6.7 2021-22 MIA 17 18 47.4 33.3 88.9 1.0 1.7 2.7 1.4 1.9 0.4 1.2 0.1 7.6 2022-23 * All Teams 35 10 40.9 39.4 100.0 0.4 1.7 2.0 0.9 1.4 0.3 0.5 0.1 3.8 2022-23 * BRK 27 11 40.2 40.8 100.0 0.5 1.7 2.2 0.9 1.2 0.3 0.5 0.2 3.6 2022-23 * DAL 8 9 42.4 36.4 0.0 0.0 1.5 1.5 0.8 1.9 0.1 0.5 0.0 4.5 2023-24 DAL 26 8 33.8 35.7 83.3 0.2 1.4 1.5 0.6 0.5 0.2 0.5 0.1 2.5 Total 776 24 44.5 34.3 77.8 1.1 3.8 4.9 1.6 2.6 0.8 1.4 0.5 10.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.