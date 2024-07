Marcus Morris de retour aux Sixers ?

Paul George, Eric Gordon, Andre Drummond… À Philadelphie, on n’a pas chômé dès les premières heures de la « free agency », et Daryl Morey a récupéré le plus gros free agent de l’été avec « PG13 ». Le président des Sixers a aussi prolongé Tyrese Maxey et Kelly Oubre Jr, et il faut désormais trouver sept joueurs pour compléter l’effectif. En sachant qu’il n’y a plus un dollar dans les caisses.

Selon la presse locale, Paul Reed pourrait être sacrifié pour récupérer quelques millions de dollars, et ainsi proposer davantage que le salaire minimum à ces sept joueurs. Pour le Philadelphia Inquirer, l’une des premières cibles serait Marcus Morris qui devrait reprendre le rôle de Nicolas Batum ou Robert Covington à l’aile.

Ce serait un retour pour le natif de Philadelphie puisqu’après son transfert des Clippers, il avait débuté la saison dernière aux Sixers avant d’être transféré aux Spurs en février, puis signé par les Cavaliers. À l’époque, le frère de Markieff n’en avait absolument pas voulu aux dirigeants, et il les avait même remerciés de lui avoir donné l’occasion de jouer « chez lui ».

« En réalité, ils m’ont fait une faveur en me ramenant à la maison, en me donnant l’occasion d’accomplir quelque chose sur ma liste », avait-il expliqué. « Il y a eu beaucoup de bonnes choses pour moi et ma famille pendant que j’étais là-bas. Je suis heureux pour eux. Je les regarde toujours. Je suis toujours lié à ces gars-là. »

L’Inquirer précise que les Sixers ne sont pas les seuls sur sa piste puisque les Pistons, les Hornets, les Cavaliers, les Mavericks, les Heat et les Wolves sont aussi intéressés, à des degrés divers, par ses services.

Marcus Morris Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 HOU 17 7 29.6 11.8 75.0 0.3 0.7 0.9 0.2 0.7 0.1 0.2 0.1 2.4 2012-13 * All Teams 77 20 42.2 36.9 56.4 1.0 2.6 3.6 0.8 2.1 0.6 1.0 0.3 7.7 2012-13 * HOU 54 21 42.8 38.1 65.3 1.2 2.9 4.1 0.9 2.2 0.5 1.0 0.3 8.6 2012-13 * PHX 23 16 40.5 30.8 40.5 0.7 1.8 2.5 0.7 1.7 0.8 1.0 0.2 5.7 2013-14 PHX 82 22 44.2 38.1 76.1 1.0 2.9 3.9 1.1 1.9 0.9 1.2 0.2 9.7 2014-15 PHX 81 25 43.4 35.8 62.8 0.9 3.9 4.8 1.6 2.3 0.8 0.9 0.2 10.4 2015-16 DET 80 36 43.4 36.2 74.9 1.1 3.9 5.1 2.5 2.1 0.8 1.8 0.3 14.1 2016-17 DET 79 33 41.8 33.1 78.4 1.0 3.7 4.7 2.0 2.1 0.7 1.1 0.3 14.0 2017-18 BOS 54 27 42.9 36.8 80.5 0.8 4.6 5.4 1.3 1.9 0.7 1.2 0.2 13.6 2018-19 BOS 75 28 44.7 37.5 84.4 1.0 5.1 6.1 1.5 2.4 0.6 1.2 0.3 14.0 2019-20 * All Teams 62 31 43.8 40.8 82.3 1.0 4.1 5.0 1.4 2.9 0.8 1.6 0.5 16.7 2019-20 * NYK 43 32 44.2 43.9 82.3 1.1 4.3 5.4 1.4 3.0 0.8 1.7 0.4 19.6 2019-20 * LAC 19 29 42.5 31.0 81.8 0.6 3.5 4.1 1.4 2.7 0.7 1.3 0.7 10.1 2020-21 LAC 57 26 47.3 47.3 82.0 0.6 3.5 4.1 1.0 2.1 0.6 1.0 0.3 13.4 2021-22 LAC 54 29 43.4 36.7 87.2 0.5 3.9 4.4 2.1 2.1 0.5 1.3 0.3 15.4 2022-23 LAC 65 28 42.6 36.4 78.2 0.5 3.5 4.0 1.8 2.1 0.7 0.9 0.3 11.2 2023-24 * All Teams 49 17 43.9 40.3 81.8 0.5 2.3 2.7 0.7 1.5 0.3 0.6 0.3 6.5 2023-24 * PHL 37 17 43.9 40.0 86.1 0.5 2.5 3.0 0.7 1.7 0.4 0.5 0.3 6.7 2023-24 * CLE 12 15 44.1 41.4 62.5 0.4 1.7 2.1 0.8 1.1 0.2 0.9 0.2 5.8 Total 832 27 43.5 37.7 77.4 0.8 3.6 4.4 1.5 2.1 0.7 1.1 0.3 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.