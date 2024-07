Une maxi prolongation pour Tyrese Maxey à Philadelphie

C’était attendu et, quelques heures après avoir recruté Andre Drummond, Eric Gordon, Kelly Oubre Jr. et surtout Paul George, les Sixers enregistrent la re-signature de Tyrese Maxey. ESPN et The Athletic annoncent un contrat d’environ 205 millions de dollars sur cinq ans pour le MIP 2024 !

Rien d’étonnant donc, quand on sait que le meneur/arrière n’a que 23 ans, sort de la meilleure saison de sa jeune carrière et qu’il possède désormais un statut de All-Star. Pierre angulaire du projet de Philadelphie, il est appelé à aider la franchise à retrouver les sommets en compagnie de Joel Embiid et Paul George.

Nouveau leader du backcourt des Sixers depuis le départ de James Harden, Tyrese Maxey s’est montré capable de performer en playoffs et ses dirigeants n’ont ainsi pas hésité à le récompenser –et récompenser sa patience…– avec un contrat XXL, qui va être entamé dès cet été et qu’il va signer après que les différents deals estivaux de Philly soient officialisés.

Cette année, « T-Max » a cumulé 25.9 points, 6.2 passes décisives, 3.7 rebonds et 1.0 interception de moyenne en saison régulière, puis 29.8 points, 6.8 passes décisives et 5.2 rebonds de moyenne en playoffs.

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 61 15 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHL 75 35 48.5 42.7 86.6 0.4 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHL 60 34 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHL 70 38 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 Total 266 31 46.8 39.6 86.2 0.4 2.6 2.9 4.1 2.0 0.8 1.2 0.3 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.