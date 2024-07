Kelly Oubre Jr. reste aux Sixers pour deux saisons

Les Sixers avancent vite dans cette « free agency ». Après avoir densifié ses lignes arrières avec la signature d’Eric Gordon, et trouvé un back-up d’expérience à Joel Embiid avec Andre Drummond, Philadelphie a obtenu la prolongation de contrat de Kelly Oubre Jr. Précieux la saison dernière pour son premier exercice en Pennsylvanie, l’ailier va signer un bail de deux ans et un peu plus de 16 millions de dollars informe Adrian Wojnarowski d’ESPN.

La deuxième saison de ce nouveau bail fait l’objet d’une « player option« . Ce contrat à un tarif très raisonnable, en particulier avec la hausse de la masse salariale maximum, offre un peu de marge et de flexibilité aux Sixers, dont ils pourraient avoir bien besoin. Philadelphie est en pole position dans la course à la signature de Paul George, qu’ils ont rencontré à Los Angeles dimanche soir.

Kelly Oubre Jr. s’était bien fondu dans l’effectif des Sixers sous les ordres de Nick Nurse par sa capacité à écarter le jeu et à se créer ses points pour soulager par séquences Joel Embiid et Tyrese Maxey.

L’ancien joueur de Charlotte ou Golden State avait fait part de sa volonté de rester à Philadelphie. « J’ai le sentiment qu’il y a un travail à finir et beaucoup de pain sur la planche pour qu’on soit meilleur et pour revenir là où les fans nous attendent depuis longtemps » avait-il expliqué après l’élimination des siens au premier tour des playoffs contre les Knicks.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Kelly Oubre, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 WAS 63 11 42.7 31.6 63.3 0.4 1.7 2.1 0.2 1.6 0.4 0.5 0.1 3.8 2016-17 WAS 79 20 42.1 28.7 75.8 0.8 2.5 3.3 0.6 2.5 0.7 0.6 0.2 6.3 2017-18 WAS 81 28 40.3 34.1 82.0 0.7 3.8 4.5 1.2 2.9 1.0 1.1 0.4 11.8 2018-19 * All Teams 69 28 44.5 32.0 77.5 1.0 3.7 4.7 1.2 2.6 1.2 1.5 0.9 15.2 2018-19 * PHX 40 30 45.3 32.5 76.1 1.2 3.7 4.9 1.6 2.8 1.4 1.8 1.0 16.9 2018-19 * WAS 29 26 43.3 31.1 80.0 0.8 3.6 4.5 0.7 2.5 0.9 1.0 0.7 12.9 2019-20 PHX 56 35 45.2 35.2 78.0 1.2 5.3 6.5 1.5 3.4 1.3 1.5 0.7 18.7 2020-21 GOS 55 31 43.9 31.6 69.5 1.5 4.5 6.0 1.3 2.2 1.0 1.3 0.8 15.4 2021-22 CHA 76 26 44.0 34.5 66.7 1.0 2.9 4.0 1.1 2.5 1.0 0.9 0.4 15.0 2022-23 CHA 48 32 43.1 31.9 76.0 1.4 3.8 5.2 1.1 2.9 1.4 1.3 0.4 20.3 2023-24 PHL 68 30 44.1 31.1 75.0 1.4 3.6 5.0 1.5 2.9 1.1 1.3 0.7 15.4 Total 595 26 43.5 32.7 75.1 1.0 3.5 4.5 1.1 2.6 1.0 1.1 0.5 13.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.