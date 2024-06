Markieff Morris, le compagnon de route de Kyrie Irving

Quand il a été transféré vers Dallas, en février 2023, Kyrie Irving n’est pas parti tout seul. Il ne faut pas oublier que, en effet, Markieff Morris était aussi impliqué dans cet échange, tandis que Spencer Dinwiddie et Dorian Finney-Smith effectuaient le chemin inverse vers Brooklyn.

Le frère de Marcus est donc bien placé pour commenter ce moment important de la carrière du meneur de jeu de Dallas. On se souvient que ce dernier, quelques heures seulement après le transfert, avait déclaré s’être senti, chez les Nets, « très peu respecté »…



« C’était au moment de sa prolongation de contrat. Il n’y a pas eu de rencontre entre les deux camps et le business est intervenu. Voilà ce qu’il s’est passé », se souvient Markieff Morris. « Kyrie Irving tournait à 27 points de moyenne et on venait de gagner 18 matches sur 20. C’est alors que le business a pris le pas. Cela arrive parfois. Je ne supporterais pas ça si j’étais un gars de sa stature. »

Il s’épanouit à Dallas

Comme le champion 2016 se faisait alors surtout remarquer par des problèmes extra-sportifs (son refus de la vaccination, donc ses matches manqués, ou sa suspension pour le partage d’un film antisémite), les Nets ne voulaient pas le prolonger au maximum. Là encore, son coéquipier comprend la réaction de l’ancien de Boston.

« La franchise ne voulait pas le payer, donc pourquoi joue-t-il ? », réagit Morris. « Si on ne le paye pas lors de la dernière année de son contrat alors que tout le monde est bien payé, que Kevin Durant l’est… Kyrie Irving a fait le nécessaire. Donc il est allé dans une autre équipe. Et maintenant, il est en finale NBA. »

Il a décroché sa prolongation au Texas (126 millions de dollars sur trois ans) et le All-Star est désormais plus mature. Cette saison, il s’est seulement concentré sur les parquets et c’est une bonne chose. Pour lui déjà, mais aussi pour ses fans et surtout pour les Mavericks.

« Il est dans un endroit où il peut s’épanouir. Tout le monde est sur la même longueur d’onde, il n’y a pas de secret. Il est dans sa 13e saison, moi aussi, et on veut être quelque part où les gens nous aiment, et où il n’y a pas que le business. On veut finir notre carrière dans un lieu agréable », conclut Markieff Morris.