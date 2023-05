Ça y est, Kyrie Irving a rejoint les Mavericks et il a pu s’entraîner avec ses coéquipiers sur le terrain de l’université de Californie du Sud, Dallas étant en plein « road trip ». Et pour sa première conférence de presse sous ses nouvelles couleurs, l’ancien meneur de Brooklyn se dit satisfait de ce nouveau départ.

« Je sais juste que je veux être dans des endroits où je suis célébré et pas seulement toléré ou traité d’une manière qui fait que je ne me sens pas respecté », a déclaré Kyrie Irving. « Il y a eu des moments tout au long de ce processus, quand j’étais à Brooklyn, où je me suis senti très peu respecté, tout comme mon talent, alors que je travaille extrêmement dur. Mais personne ne parle jamais de mon éthique de travail. Tout le monde parle de ce que je fais en dehors du parquet, donc je voulais juste changer ce récit, écrire ma propre histoire et continuer à me préparer dans le gymnase, et maintenant que je suis à Dallas, juste me concentrer sur ce que je contrôle. »

Entre ses blessures, ses absences, son refus de la vaccination ou sa suspension pour le partage d’un film antisémite, c’est vrai que Kyrie Irving a surtout fait parler de lui pour l’extrasportif à New York.

Il n’a ainsi pu disputer que 156 matchs, sur 271 possibles, avec les Nets. Bien sûr, tout aurait peut-être été différent s’il ne s’était pas tordu la cheville sur le pied de Giannis Antetokounmpo lors de la demi-finale de conférence, en 2021. En attendant, il n’était simplement pas assez fiable pour la direction de Brooklyn, qui a refusé de lui offrir la prolongation maximale (et totalement garantie) qu’il attendait et estimait mériter.

Un manque de « transparence et d’honnêteté »

« Je ne suis pas le genre de personne qui lâche des noms, qui tacle les gens dans leur dos et divulgue des choses à la presse », répond Kyrie Irving, quand on lui demande en quoi les Nets lui ont manqué de respect. « Cela n’a jamais été mon caractère. Maintenant, j’ai été à l’écart, j’ai regardé des gens dire des choses sur moi qui me retombaient dessus. Le fait de passer du temps loin du terrain de basket m’a permis d’apprécier la vie d’une nouvelle manière, et je sais que j’ai besoin de limites saines, surtout dans le monde du spectacle. »

On imagine que Kyrie Irving vise en premier Sean Marks, le GM de Brooklyn, d’autant qu’il regrette un manque de « transparence et d’honnêteté de la part des membre du front office » des Nets.

À Dallas, le meneur peut s’appuyer sur sa relation de longue date avec Jason Kidd, le coach, et Nico Harrison, le GM qui travaillait auparavant avec Nike. Quant à savoir pourquoi il a supprimé de son compte Instagram ses excuses réclamées par les Nets pour lui permettre de revenir au jeu suite à son partage du film antisémite, Kyrie Irving assure qu’il n’y a pas de message derrière, et qu’il supprime constamment des choses sur ses réseaux sociaux.

« Je m’en tiens à ce que je suis et à la raison pour laquelle je me suis excusé », a-t-il répondu. « Je l’ai fait parce que je me soucie de ma famille et que j’ai des membres juifs dans ma famille, qui se soucient profondément de moi. Les médias le savaient-ils lorsqu’ils m’ont traité d’antisémite ? Non. Savaient-ils quelque chose de ma famille ? Non. Tout a été supposé. Tout a été dit avant que j’aie pu dire quelque chose. Et je me suis braqué, au lieu de réagir avec émotion et maturité. Je n’avais pas besoin d’être sur la défensive ou de m’en prendre à quelqu’un. Je m’en tiens donc à mes excuses, pour mes proches partout, dans tous les milieux, de toutes les races et toutes les religions. »

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.8 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.7 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 2.0 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.1 5.2 6.4 2.7 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.5 2022-23 * All Teams 60 37 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2022-23 * BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 1.0 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * DAL 20 38 51.0 39.2 94.7 1.1 4.0 5.0 6.0 2.8 1.3 1.9 0.6 27.0 Total 671 34 47.2 39.2 88.5 0.8 3.1 3.9 5.7 2.3 1.3 2.6 0.4 23.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.