Ayesha et Stephen Curry investissent 25 millions de dollars contre l’illettrisme

C’est le jour où Stephen Curry a prolongé son contrat d’un an aux Warriors pour 62,6 millions de dollars que lui et son épouse Ayesha ont annoncé qu’ils avaient collecté 25 millions de dollars supplémentaires pour lutter contre l’illettrisme chez les enfants d’Oakland. C’est l’investissement le plus important réalisé depuis la création de leur fondation commune.

Selon un communiqué de presse publié par leur fondation Eat. Learn. Play., l’argent servira à donner des cours de soutien en lecture et en écriture à environ 10 000 élèves des écoles primaires de l’Oakland Unified School District au cours des cinq prochaines années.

Du soutien scolaire pour donner de la confiance

En septembre dernier, la fondation s’était engagée à collecter et à investir 50 millions de dollars dans des ressources destinées aux élèves d’Oakland d’ici à la fin de l’année scolaire 2025-26.

« Lorsque nous avons lancé Eat. Learn. Play. il y a cinq ans, nous avons voulu offrir des opportunités pour que chaque élève d’Oakland dispose des ressources dont il a besoin pour être en bonne santé et s’épanouir », écrit le couple. « Cet engagement ne se limite pas à combler le fossé de l’alphabétisation : il s’agit de donner à ces enfants la confiance nécessaire pour réussir dans tous les domaines de la vie. Nous avons vu de nos propres yeux l’impact que ce niveau de soutien scolaire peut avoir sur le développement d’un enfant, et nous espérons pouvoir contribuer à combler le fossé en matière d’alphabétisation et à encourager la lecture pour une génération d’élèves. »