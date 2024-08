En prolongeant, Stephen Curry n’a qu’un seul objectif : gagner le titre

Stephen Curry pouvait ou non prolonger son contrat cet été, avec une saison supplémentaire, ou bien attendre un an et se donner deux saisons de plus pour aller jusqu’en 2028. Finalement, il a choisi de prendre les 62.6 millions de dollars durant cette intersaison.

Ainsi, il est sous contrat jusqu’en 2027 avec les Warriors, pour 178 millions de dollars, ce qui lui permet de dépasser les 500 millions gagnés en salaire depuis le début de sa carrière. Et de finir son contrat en même temps que Draymond Green…

« Ce n’est pas différent de ma perspective. On est sensible à la position, à l’opportunité, au soutien des gens qui ont accompagné votre parcours », a réagi le meneur de jeu de Golden State. « J’ai toujours dit que je voulais jouer pour une seule équipe durant toute ma carrière. Donc c’est une bonne chose de mettre de côté cette question de la prolongation et de pouvoir totalement se concentrer sur le basket et sur la saison à venir. »

« Le standard n’a pas changé, les attentes non plus »

Une saison qui sera particulière puisque ce sera la première sans Klay Thompson et qu’il faudra rebondir après un dernier exercice terminé en « play-in », sans playoffs donc. Pour la troisième fois en cinq ans, les Californiens sont partis en vacances en avril, sans disputer le premier tour.

Les champions NBA 2022 ont-ils vraiment encore les armes pour se battre pour le titre ? Seul le temps donnera la réponse. Mais une chose est sûre, Stephen Curry a toujours faim et c’est pour cela qu’il a prolongé.

« Il s’agit toujours de gagner et de faire les pas nécessaires pour se donner une chance. Le standard n’a pas changé, les attentes non plus », prévient le champion olympique 2024.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.2 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.4 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 Total 956 34 47.3 42.6 91.0 0.7 4.1 4.7 6.4 2.3 1.5 3.1 0.3 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.