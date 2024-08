Stephen Curry dépose la marque « Nuit Nuit »

Alors qu’il s’agit d’une mauvaise traduction de « Night Night », l’expression littérale « Nuit Nuit » a marqué les esprits après la finale des Jeux olympiques entre les Etats-Unis et la France. Après son festival à 3-points dans le « money time », Stephen Curry a repris sa célébration pour envoyer les Français au dodo, imité ensuite par quelques coéquipiers.

Mieux, quelques heures après avoir reçu sa médaille d’or olympique, Curry avait déjà sur le dos un sweat avec inscrit « Nuit Nuit« . Initialement, cette série de vêtements ne devait pas être vendue mais… on apprend que Curry a décidé de déposer la marque « Nuit Nuit », et on trouve déjà un modèle chez Fanatics avec l’expression « Nuit Nuit ». En 2022, le meneur des Warriors avait déjà déposé la marque « Night Night », et il a déposé la marque « Nuit Nuit » le 14 août en Europe, et le 19 août aux Etats-Unis.

Dans le passé, d’autres stars NBA ont déposé des expressions comme marque, ou tout simplement leur nom. La raison est simple ? C’est pour éviter que d’autres personnes ou entreprises le fassent. Il y a un an, on se souvient ainsi que diverses entreprises et particuliers avaient déposé des brevets sur les noms ou surnoms « Victor Wembanyama », « Wembanyama », « Wemby » ou « The Wemby » pour en profiter financièrement…