Stephen Curry dépose la marque « Night Night »

S’il peut se réjouir d’avoir marqué les playoffs avec sa célébration « Night Night », au point d’inspirer d’autres sportifs, comme Neymar par exemple, Stephen Curry n’a pas oublié pour autant l’impact financier que cela pourrait avoir.

Comme le business n’est jamais loin aux États-Unis, notre confrère Nick DePaula nous apprend que le MVP des Finals 2022 a déposé la marque « Night Night ».

La star des Warriors a effectué les démarches nécessaires dix jours après les Finals, soit fin juin, pour ensuite pouvoir utiliser cette expression notamment sur des vêtements ou des chaussures.

10 days after the NBA Finals, @SC30inc filed trademark paperwork for the phrase “Night Night” — to be used, as expected, in footwear & apparel.

The filing also could extend to as many as 35 product categories, like bedding, glassware, boxing equipment & alcoholic beverages. https://t.co/RPMnuznTUb

— Nick DePaula (@NickDePaula) August 18, 2022