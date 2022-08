Stephen Curry raconte la genèse de sa célébration « Night Night »

C’est le geste des playoffs. Pendant la course au titre des Warriors, Stephen Curry a imposé son « Night Night » (« Bonne nuit » en français), avec ses deux mains sur le visage, à toute la ligue. Plus tard, on a même vu Neymar le reprendre sur les terrains de football.

Mais d’où vient ce geste, désormais très à la mode ? Le MVP des Finals 2022 l’a raconté.

« La première fois où je l’ai fait, c’était le Game 3 à Denver », rappelle le MVP 2015 et 2016 à Boardroom. « C’est arrivé très vite. On était dans l’énergie de notre retour en playoffs, qu’on avait manqués depuis deux ans. J’étais excité de revenir sur cette scène. Je sortais du banc, donc j’étais encore plus impatient, j’avais énormément d’énergie. »

C’est pourquoi la star des Warriors ne peut pas vraiment expliquer la genèse de ce mouvement.

« Je ne sais même pas d’où ça sort. On était dans le dernier quart-temps, dans un match serré. Je savais que si on gagnait ce Game 3, on était à 3-0 et la série allait être terminée, soit en quatre soit en cinq matches. Dans ce dernier acte, on fait un stop et je me disais, à moi-même, ‘il faut les coucher’ (« Put them to sleep » en version originale). C’était ce que je me disais, à moi, et pas à mes coéquipiers ni à la salle. »

« Dès que je vois quelqu’un le faire, je souris car ça me rappelle ce parcours en playoffs et à quel point le sport est puissant »

Ce geste n’était donc pas à la base, dans l’esprit de la superstar, une manière de faire taire les spectateurs ou de chambrer ses adversaires. Non, c’était davantage une motivation pour Curry.

« J’ai mis ce layup face à Nikola Jokic et c’est là que l’idée est venue de faire ce signe. Je ne disais pas bonne nuit à cet instant. Je me disais surtout qu’il fallait faire dormir les Nuggets. Ensuite, dans le Game 5, j’ai mis ce lay-up dans les dernières secondes, c’était officiellement un ‘il faut les endormir’. La caméra n’a pas filmé ça, mais je l’ai dit. »

Le geste est désormais reconnu dans le monde du sport. Neymar donc, mais aussi la footballeuse Alex Morgan l’ont adopté, et il a dorénavant pris une nouvelle signification.

« Contre Memphis, Dallas et enfin Boston, il a fait son propre chemin », reconnaît le quadruple champion NBA. « J’ai vu Jordan Poole le faire sur le banc contre Boston, il me poussait à le faire avant même que je ne le fasse. Tout le monde était dingue sur le banc. Dès que je vois quelqu’un le faire, je souris car ça me rappelle ce parcours en playoffs et à quel point le sport est puissant. »