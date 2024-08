Quelques minutes après avoir crucifié les Bleus avec 12 points en deux minutes, dont un 3-points de légende, Stephen Curry portait déjà un sweat shirt avec la mention « Nuit Nuit », traduction littérale de sa célébration « Night Night » apparue il y a deux ans. Derrière ce sweat, il n’y avait pas Under Armour ou la Fédération américaine, mais un designer philippin du nom de Mike Fogg.

« En juin dernier, j’ai eu l’incroyable opportunité de créer quelques modèles de vêtements personnalisés pour Stephen Curry pour les Jeux olympiques de Paris de cette année, un rêve. « Nuit Nuit » était né. En anglais, c’est Night Night. En français, c’est Nuit Nuit. Dans toutes les langues, cela signifie « game over » » a-t-il posté sur les réseaux sociaux.

Stephen Curry a attendu le bon moment

Pour Cllct, Mike Fogg est revenu sur les débuts de cette collaboration. « Steph et moi nous sommes rencontrés il y a environ trois ans par l’intermédiaire d’amis en commun et de partenaires commerciaux. À l’époque, je traçais ma propre voie en tant que directeur artistique, en travaillant sur un projet parallèle » explique-t-il. « Par un coup de chance, ils ont découvert mon travail, m’ont contacté et nous avons commencé à collaborer. Ainsi, au cours des dernières années, j’ai réalisé quelques projets ponctuels et personnalisés pour Steph et ses entreprises. Mais rien de tel, c’était un projet parallèle entièrement personnel pour lui. »

Ce sweat « Nuit nuit » était donc secret pour le grand public, mais Curry avait déjà les sweats dans ses valises. « Nous avons démarré à la mi-juin, juste un mois avant le début des Jeux olympiques, et sommes rapidement passés de la création à la finalisation des conceptions pour la production. Une fois les pièces expédiées à l’hôtel à Paris, nous ne savions pas quand ni si il les porterait. Steph a choisi le moment parfait, ce qui rend le tout encore plus emblématique. Cela montre vraiment à quel point il est calcule tout. »

Pas de commercialisation prévue

Fogg lui-même n’avait pas été informé que le sweat serait porté ce soir-là, et il l’a découvert par les réseaux sociaux. « Je suis encore sous le choc. En tant que designer, on rêve toujours de voir son travail présenté à une échelle mondiale, mais là, c’était à un autre niveau. Tout s’accordait parfaitement : le jeu, l’héritage de Steph, l’importance culturelle de Paris et, bien sûr, son moment signature « Night Night », ou devrais-je dire « Nuit Nuit ». J’étais en train de dîner avec ma femme lorsque les images ont commencé à envahir les réseaux sociaux. J’ai eu du mal à dormir cette nuit-là. J’étais complètement impressionné par la façon dont cette vidéo est devenue virale. »

Mentionné des millions de fois, Fogg assure que ce sweat reste la propriété de Stephen Curry, et qu’il n’a pas prévu de le vendre. Et ce même s’il sait déjà que des petits malins vont copier son travail et commercialiser un sweat équivalent.

« C’était vraiment un projet personnel, personnalisé et créatif, juste pour Steph. C’était quelque chose qui lui était propre, destiné à ce moment particulier. Nous voulions créer quelque chose qu’il aurait envie de porter et qu’il serait fier de porter, avec un peu d’attitude derrière, bien sûr. Nous n’avions aucune idée que cela deviendrait viral à ce point. J’ai reçu de nombreuses demandes, mais j’ai toujours répondu qu’il s’agissait d’une création unique pour le médaillé d’or lui-même. Je m’attends à voir des contrefaçons apparaître partout, c’est comme ça… »