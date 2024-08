Jean-Pierre Siutat réagit aux rumeurs de clash avec Evan Fournier

Que s’est-il passé dans l’intimité de l’Equipe de France entre la grosse défaite face à l’Allemagne et le quart-de-finale face au Canada ? On a beaucoup parlé d’une prise de parole de Jean-Pierre Siutat devant tout le groupe, exprimant sa « honte » face aux prestation des Bleus. Evan Fournier lui aurait alors répondu du tac-au-tac, parlant aussi de « honte » à propos du comportement de Siutat. RMC évoque ainsi un geste fort de l’ancien arrière des Knicks : il se serait levé pour quitter la salle de réunion, et ses coéquipiers l’auraient suivi.

Interrogé par L’Equipe sur cet incident, Siutat préfère botter en touche, parlant de « petite histoire ». « Je ne m’exprimerai pas là-dessus. C’est notre cuisine interne. Je ne veux pas entretenir ce que vous voulez entretenir. Les garçons se sont mobilisés, ont montré une image extraordinaire et je suis leur premier supporter. Le reste c’est la petite histoire, on s’en fout. L’important c’est la médaille, avec une magnifique image pour notre sport et l’abnégation de cette équipe ».

Autre sujet brûlant alors que Siutat va quitter son poste en décembre, l’avenir de Vincent Collet. Le coach de l’Equipe de France a expliqué que « normalement », il va laisser sa place. Mais à qui ? « Vous aurez des nouvelles début septembre. Le cycle redémarre avec les fenêtres internationales (Euro 2025 puis Mondial 2027). Je laisse les clés bientôt, il faudra que les choses soient en place » promet-il.