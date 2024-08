Carmelo Anthony a adoré l’hommage de Bogdan Bogdanovic

La demi-finale olympique entre Team USA et la Serbie a été riche en images et en moments forts. Même en dehors des parquets, puisque l’attitude de Bogdan Bogdanovic, imitant la célébration de Carmelo Anthony – se taper la tête avec trois doigts après un shoot primé – a été remarquée par le principal intéressé. Le triple médaillé d’or était au premier rang, impassible, visage fermé.

Au point que certains ont pensé que l’ancien scoreur de Denver et New York en voulait au Serbe et que le shooteur des Hawks était dans la provocation. Alors que ce n’était pas le cas, on l’a ensuite vu durant le match pour la médaille de bronze.

« J’aime le jeu, la compétition. Je joue toujours avec le feu en moi. C’est ce que je fais depuis longtemps. Je sais que certains pensent que c’est une provocation. Mais ce sont les médias. Pour moi, c’est le plaisir et le fait d’être compétitif. Je n’ai que de l’amour et du respect pour Melo, présent ici comme légende FIBA. Donc, rien d’autre que du respect et la compétitivité », avait raconté Bogdan Bogdanovic.

Avec le recul, qu’en a pensé Carmelo Anthony de cette hommage ? « C’est mon fils », sourit-il. « Je ne disais rien à Bogi. Il a joué, marqué un shoot, j’ai aimé. Je n’étais pas dans le trash-talking. » Comme la performance du Serbe était réalisée contre les Américains, dans un temps fort de la Serbie, difficile pour l’ancien joueur de Team USA de s’enthousiasmer, même si cette rencontre reste « un des meilleurs matches » auxquels il a assisté.

« Je voulais vraiment fêter ça. Mais je ne pouvais pas montrer une quelconque émotion. Je voulais être dedans, c’était fou. Je voulais lui répondre », poursuit-il. « Mais comme il fallait choisir un camp… J’ai apprécié qu’on prenne ma défense sur ce sujet, mais ce n’était que de l’amour de sa part. »