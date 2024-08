Uniquement du respect entre Bogdan Bogdanovic et Carmelo Anthony

Nouveau tournoi FIBA pleinement réussi pour Bogdan Bogdanovic. Le joueur des Hawks repart de Paris avec la médaille de bronze, après la victoire face à l’Allemagne, et un statut de meilleur marqueur de l’histoire de sa sélection.

« C’est une grande réussite de gagner la médaille de bronze aux Jeux olympiques. Bien sûr, il y a de la déception par rapport au match contre les États-Unis. Mais on ne peut pas revenir en arrière, on doit être fiers de ce qu’on a accompli aujourd’hui », lâche le shooteur fou, dans un discours similaire à celui de son coéquipier de Vasilije Micic.

S’il admet qu’il était compliqué de se réveiller à « 7 heures » ce samedi matin pour jouer en matinée, Bogdan Bogdanovic se dit fier du parcours accompli par son équipe, malgré ce regret d’être passé si prêt de passer l’obstacle américain.

« Lorsque vous montez sur le podium, il y a le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Mais d’après mon expérience, il est beaucoup plus difficile de gagner le bronze que l’argent », relativise le shooteur, véritable collectionneur de médailles d’argent : aux Jeux olympiques 2016, aux Coupes du monde 2014 et 2023 et à l’EuroBasket 2017.

Le parfait lieutenant de Nikola Jokic

« Les résultats ne reflètent pas toujours la façon dont on travaille et dont on se bat. Comme l’a dit le coach ce matin, on a construit un caractère et une culture de la gagne, alors finissons comme ça. Ne finissons pas sur une mauvaise note », poursuit-il.

Ce dernier, auteur de 16 points face à l’Allemagne, aura fait preuve de grande régularité tout au long du tournoi. Avec 18 points (48% aux tirs dont 46% à 3-points), près de 4 rebonds et 4 passes, il a été le parfait pendant extérieur de Nikola Jokic pour la sélection serbe.

À l’issue de cette rencontre, il a eu l’occasion de croiser Carmelo Anthony, présent au premier rang avec son fils pour la plupart des matchs. Deux jours plus tôt, Bogdan Bogdanovic s’était fait remarquer en imitant la fameuse célébration de l’ancien joueur NBA – se taper la tête avec trois doigts – après un panier inscrit face à Team USA.

Une provocation de sa part ? Aucunement : « J’aime le jeu, la compétition. Je joue toujours avec le feu en moi. C’est ce que je fais depuis longtemps. Je sais que certains pensent que c’est une provocation. Mais ce sont les médias. Pour moi, c’est le plaisir et le fait d’être compétitif. Je n’ai que de l’amour et du respect pour Melo, présent ici comme légende FIBA. Donc, rien d’autre que du respect et la compétitivité. »

Carmelo Anthony y est lui-même allé de son « respect » sur les réseaux sociaux, un message repris par Bogdan Bogdanovic.