Vasilije Micic, une médaille de bronze qui « brille comme de l’or »

Les honneurs ou distinctions individuelles, Vasilije Micic s’en fiche. En s’imposant avec la Serbie face à l’Allemagne dans le match pour la 3e place, le meneur de jeu de 30 ans vient de remporter une belle médaille de bronze.

« La médaille est ce qui compte le plus pour moi. Je ne me préoccupe pas de mes statistiques, je veux juste aider l’équipe autant que possible », lâche-t-il à chaud auprès de BasketNews après avoir été l’un des principaux contributeurs de la victoire de son équipe.

Le vétéran, qui n’était pas de la formation serbe médaillée d’argent l’an dernier aux Mondiaux, ajoute : « Chaque fois qu’on joue pour l’équipe nationale, on donne le meilleur de nous-mêmes, c’est la plus grande réussite de ma carrière. »

Tandis que son leader Nikola Jokic s’est offert un nouveau triple-double (19 points, 12 rebonds et 11 passes), le joueur des Hornets a signé une performance de choix avec ses 19 points lui aussi à 5/10 aux tirs et 7/8 aux lancers-francs.

Ne plus penser à la demi-finale

Alors non, cette médaille de bronze n’est pas celle espérée. Surtout au regard de leur performance mémorable face aux Américains, que les Serbes ont failli éliminer en demi-finale de la compétition. La médaille d’or semblait tout à fait à la portée de la formation emmenée par Svetislav Pesic.

« Il n’y a rien de plus à dire sur le match contre les États-Unis, mais rien n’arrive par hasard. On a beaucoup appris de ce match et cela nous a donné une motivation supplémentaire. On a donné le maximum et ce bronze brille comme de l’or », formule Vasilije Micic, louant l’effort collectif de ses coéquipiers et soulignant que « tout le monde a contribué ».

Médaille de bronze au cou, le Serbe en termine avec un beau tournoi olympique sur le plan personnel avec 13 points (46% aux tirs dont 34% de loin) avec 4,5 passes de moyenne.

