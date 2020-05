Comment Rasheed Wallace a inventé la célébration des 3-points de Carmelo Anthony

Depuis la saison 2012-2013, on est habitué à voir Carmelo Anthony se taper la tête avec trois doigts après chaque panier à 3-points inscrit. C’est une des célébrations les plus connues en NBA. Sauf qu’elle n’est pas sortie de l’esprit de Melo, mais d’un coéquipier de l’époque.

Cette saison-là, Rasheed Wallace vient poser ses valises à New York, pour la dernière année de sa carrière. Et c’est lui qui a inventé cette célébration, intitulée « Three To The Dome » (qu’on peut traduire par « Trois dans la tête »).

« C’est venu un jour pendant un entraînement », raconte le champion 2004 . « Les gars faisaient du trash talking. Ce n’était pas personnel, mais plus un simple exemple de camaraderie. Quand je m’entraînais, je savais que peu d’actions seraient mises en place pour moi. Et ça m’allait, je n’avais aucun souci avec ça. Je restais bloqué dans les ailes. Mais si tu l’ouvres, je vais mettre dedans. J’ai mis quelques tirs à 3-points et j’ai fait ce geste. »

Pour son premier panier primé sous les couleurs des Knicks contre Miami, Rasheed Wallace commence donc à effectuer ce geste. Sauf que tout est toujours plus compliqué avec l’ancien des Pistons et des Blazers.

« Quelques instants après mes premiers shoots marqués comme ça, la NBA est venue me voir pour me dire d’arrêter », poursuit le Sheed. « Ils pensaient que c’était un signe de gang ou que je voulais montrer aux autres que j’allais les frapper à la tête. J’ai répondu que ce n’était pas différent de dunker sur quelqu’un. Sauf qu’avec le tir primé, il n’y a pas la dimension physique. Dès que j’ai expliqué cela comme ça, la ligue ne m’a plus embêté. »

Et depuis, c’est Carmelo Anthony qui perpétue cette la tradition.