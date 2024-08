Bogdan Bogdanovic, meilleur marqueur de l’histoire de la Serbie

Alors que Kevin Durant est le meilleur marqueur et rebondeur de l’histoire des Etats-Unis aux Jeux olympiques, Bogdan Bogdanovic est devenu samedi soir le meilleur marqueur de l’histoire de la Serbie.

Auteur de 30 points avec un superbe 6 sur 9 à 3-points face au Soudan du Sud, l’arrière/ailier des Hawks a inscrit 1 059 points en carrière, en 95 sélections, et il dépasse les 1 057 points de Milos Teodosic. Le podium est complété par la légende Dejan Bodiroga avec 1 022 points.

« Mes coéquipiers m’ont trouvé quand j’avais la main chaude, et je me suis senti bien. C’était un super match, et un super test avant les quarts de finale » a réagi Bogdan Bogdanovic, qui rappelle que le prochain match face à l’Australie est toujours « le plus important du tournoi » car il permet ensuite de viser une médaille.

Il craignait beaucoup les joueurs de Royal Ivey

Bien plus qu’un simple lieutenant pour Nikola Jokic, Bogdanovic reconnaît qu’il craignait cette surprenante équipe du Soudan du Sud. « J’avais peur d’eux. Ils ont réalisé un immense tournoi. Ce que fait Luol Deng pour son pays est incroyable, et on voit que le travail paie. Ils jouent sans crainte. Ils respectent leur pays, ils respectent tout ce qu’il représente, et ils jouent en équipe. »

Désormais, place à l’Australie. « Ils jouent vite, ils shootent beaucoup à 3-points et il y a beaucoup de talents dans cette équipe » résume-t-il, à propos des Boomers où évolue son ancien coéquipier Patty Mills.