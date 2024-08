JO 2024 | Bogdan Bogdanovic et la Serbie mettent fin au rêve du Soudan du Sud

En attendant le match décisif entre la Serbie et le Soudan du Sud, les fans des deux pays se mélangent à l’extérieur du stade Pierre-Mauroy, dans des séances de danse improvisées mêlant musique des deux pays.

Sur le terrain, ce n’est forcément pas la même ambiance alors que Wenyen Gabriel donne le ton avec un 3-points d’entrée de jeu. Nikola Jokic sert Filip Petrusev d’une merveille de passe dans le dos et on sent que la Serbie se méfie énormément de cette équipe du Soudan du Sud. Il faut dire qu’elle punit le moindre relâchement.

Les joueurs de Svetislav Pesic font pourtant de gros efforts pour « switcher » et ne laisser aucun shoot extérieur ouvert à leurs adversaires, mais le moindre rebond offensif ou oubli permet au Soudan du Sud de dégainer.

Le Soudan du Sud s’accroche

Après un quart-temps, la Serbie ne mène que d’un point (22-21) et, à la mi-temps, il n’y a qu’une possession d’écart (47-44). C’est que la défense du Soudan du Sud est extrêmement agressive, provoquant pas mal de pertes de balle serbes, et que son bombardement en règle de loin (7/17) oblige à un pressing constant et appliqué.

Le revers de la médaille, c’est que les Soudanais du Sud commettent beaucoup de fautes, plusieurs joueurs (Bul Kuol, Majok Deng) se retrouvant obligés de rejoindre le banc assez rapidement.

Menés par Nikola Jokic (14 points, 8 rebonds) et Bogdan Bogdanovic (12 points, 4 passes), les Serbes virent donc en tête à la mi-temps, mais rien n’est fait face à cette équipe du Soudan du Sud qui vendra chèrement sa peau.

Quel combat

Avec Vasilije Micic dans le cinq majeur pour démarrer la deuxième mi-temps, la Serbie tente d’insister à l’intérieur et commence à créer un écart. Mais comme depuis le début du match, la Soudan du Sud parvient à recoller, obligeant Svetislav Pesic à appeler un temps-mort. L’occasion pour Bogdan Bogdanovic de frapper deux fois de loin (65-58) pour redonner de l’air à son pays… et au Soudan du Sud de continuer son grand numéro de yo-yo.

Après trois quart-temps, la Serbie ne mène que de cinq points (72-67) après un panier au buzzer de Carlik Jones.

Et le Soudan du Sud continue de recoller, avec notamment un alley-oop de Wenyen Gabriel (72-71). C’est encore Bogdan Bogdanovic qui soulage la Serbie. Les paniers soudanais se font de plus en plus rares et les coéquipiers de Nikola Jokic peuvent cette fois faire un écart définitif. Mais ils auront dû batailler pendant plus de 35 minutes !

Bravo donc au Soudan du Sud, qui quitte les Jeux olympiques (96-85) mais qui peut être fier de son parcours, après avoir battu Porto Rico et avoir joué les yeux dans les yeux avec les Etats-Unis et la Serbie.

Pour Bogdan Bogdanovic et ses camarades, place désormais au quart de finale, avec un duel face à l’Australie. Pour les Bleus, l’adversaire sera donc bien le Canada…