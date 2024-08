Preview | France – Belgique, un air de revanche aussi pour les Bleues

Après la qualification des Bleus en finale des Jeux olympiques, c’est au tour des Bleues d’essayer de faire de même. Ce sera à 21h00, pour une affiche en « prime time » face à la Belgique.

Des « Belgian Cats » que les Françaises connaissent très bien. Ce sont ainsi elles qui avaient privé la troupe de Jean-Aimé Toupane de la finale du championnat d’Europe, l’année dernière. Forcément, il flotte également un air de revanche au sein de l’Équipe de France féminine, même si les conditions seront très différentes.

Marine Johannès et Gabby Williams présentes, Julie Allemand absente

En Slovénie, Marine Johannès et Gabby Williams n’étaient pas là, et le match s’était joué devant à peine 1 000 spectateurs neutres. Ce soir, l’Arena Bercy devrait être pleine et si on peut imaginer que des fans belges auront fait le déplacement, une large majorité des 15 000 fans attendus soutiendra l’Équipe de France, avec le retour du Kop France Basket en tribune. La Belgique doit également faire cette année sans la précieuse Julie Allemand…

« Je suis contente de les retrouver. On se souvient toutes de l’été dernier, même s’il n’y avait pas tout le monde. Ce sont nos meilleures ennemies, j’ai envie de dire » lâche carrément Romane Bernies. « J’ai hâte d’y être. Ça va être une belle demi-finale. Mais on se concentre sur nous parce qu’on peut être notre premier adversaire. Encore une fois, il faudra qu’on rentre avec les crocs, comme on a pu le faire sur ce quart de finale. »

La Belgique est pourtant passée en quart de finale par un trou de souris. Après sa surprenante défaite inaugurale contre l’Allemagne, la troupe de Rachid Meziane a ainsi accroché les Etats-Unis, mais s’est finalement inclinée face à l’armada américaine. Il fallait donc finir parmi les meilleurs 3e pour se hisser dans le tableau final et, après la grosse victoire de la Chine face à Porto Rico, il s’agissait de gagner de 27 points face au Japon pour battre les Chinoises au « point average ». Soit exactement l’écart obtenu !

Face à la « Nikola Jokic au féminin »

C’est l’Espagne, première de son groupe, qui a donc hérité du « cadeau » belge et qui a quitté la compétition, dominée par une Emma Meesseman toujours aussi complète et efficace : 19 points à 7/13 au tir dont 2/2 de loin, 9 rebonds, 6 passes décisives, 4 contres et 2 interceptions, pour une efficacité globale de 32…

Évidemment, l’intérieure de 31 ans au palmarès long comme ses bras (championne WNBA 2019, MVP des Finals WNBA 2019, six fois championne Euroleague 2016, 2018, 2019, 2021, 2023 et 2024, deux fois MVP de l’Euroleague 2023 et 2024, vainqueur et MVP de l’EuroBasket 2023…) représente le premier danger pour les Bleues.

« Emma Meesseman, c’est l’efficacité à l’état pur » explique ainsi Sarah Michel Boury. « Mais elles ont d’autres joueuses autour, c’est ce qui fait aussi leur force. Elles ont d’autres joueuses qui sont très agressives offensivement. Elles ont des soldats… C’est une très belle équipe et on sait que ça va être dur. »

Pour prendre sa revanche, la France peut compter sur les retours de Marine Johannès et Gabby Williams et, comme face à l’Allemagne, sur une rotation plus large que son adversaire.

Julie Allemand absente, les « Belgian Cats » s’appuient ainsi énormément sur leur cinq majeur. Face à l’Espagne, le banc belge n’a ainsi inscrit que 7 points sur les 79 de l’équipe. Pour les Bleues, il sera donc nécessaire de faire travailler (et épuiser) les titulaires, et en particulier Emma Meesseman. Marieme Badiane, Ilian Rupert, Dominique Malonga ou encore Alexia Chery devront ainsi se relayer pour limiter l’impact de la « Nikola Jokic au féminin ».

CINQ MAJEUR DE LA BELGIQUE

Julie Vanloo – Elise Ramette – Antonia Delaere – Emma Meesseman – Kyara Linskens

EFFECTIF DE LA BELGIQUE

Emma Meesseman : 24.5 points, 6.5 rebonds et 4.5 passes de moyenne (35 minutes)

Antonia Delaere : 11.0 points, 3.5 rebonds et 5.3 passes de moyenne (34 minutes)

Julie Vanloo : 11.8 points, 2.3 rebonds et 6.0 passes de moyenne (33 minutes)

Elise Ramette : 7.5 points et 3.8 passes de moyenne (25 minutes)

Kyara Linskens : 11.3 points, 7.3 rebonds et 2.0 passes de moyenne (23 minutes)

Becky Massey : 2.8 points, 3.8 rebonds et 2.5 passes de moyenne (19 minutes)

Maxuella Lisowa Mbaka : 6.3 points, 2.8 rebonds et 1.8 passe de moyenne (15 minutes)

Laure Resimont

Bethy Mununga

Ine Joris

Nastja Claessens

Billie Massey

DIFFUSION

La rencontre France – Belgique devrait être diffusée sur France Télévisions et Eurosport, à partir de 21h00.

Crédit photo : FIBA