L’âge de LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant a inquiété Grant Hill

Après un nouvel échec en Coupe du Monde, Grant Hill, le GM de USA Basketball, se devait de réunir la crème de la crème pour les Jeux olympiques. Rapidement, LeBron James, Kevin Durant et Stephen Curry avaient publiquement affiché leur volonté de jouer à Paris.

Soit les trois joueurs les plus dominants des dix dernières années. Mais aussi trois joueurs qui approchent de leur fin de carrière. Ainsi, une question subsistait dans l’esprit de Grant Hill.

« Je respecte à quel point il est difficile d’être excellent à cet âge, » admet-il ainsi à The Athletic. « Je sais aussi que cela peut être épuisant, et l’été est une partie importante de votre préparation pour la saison NBA à venir. Je ne savais donc pas ce qu’ils avaient en stock. Je ne savais pas vraiment à quel niveau ils joueraient. On pouvait espérer qu’ils jouent à un certain niveau. Il y avait donc une certaine incertitude, pour être honnête. »

Un « King » très vite rassurant

LeBron James a très vite calmé les doutes. Déjà, lors de la préparation, le « King » refusait de céder la victoire au Soudan du Sud ou face à l’Allemagne. Il s’était aussi démarqué une fois la compétition commencée contre la Serbie.

« C’est peut-être de la paranoïa, mais que se passerait-il si LeBron à 39 ans et demi ne pouvait pas être à ce niveau ? Que se passerait-il ? » ajoute Grant Hill. « Il a largement écarté cela, et surtout, c’était probablement le joueur le plus en forme à l’arrivée au « training camp ». Il a été le meilleur joueur lors des matchs amicaux et a parfois été notre meilleur joueur lors des matchs olympiques jusqu’à présent. »

C’est face à l’incertitude quant au niveau de ses vétérans que Grant Hill a choisi de réunir une équipe aussi talentueuse, lorsque d’habitude deux ou trois « role players » intègrent Team USA.

À Tokyo, Keldon Johnson, Jerami Grant ou encore Javale McGee étaient ainsi venus garnir les rangs de l’équipe en ne jouant que très peu. Aujourd’hui, Steve Kerr peut se retrouver à laisser Tyrese Haliburton, Joel Embiid ou Jayson Tatum sur le banc toute une rencontre.

« On ne peut pas contenter tout le monde, mais je pense que quand on remporte une médaille d’or, tout le monde a le sentiment d’avoir contribué, » conclut l’ancien joueur des Pistons. « Les gens sortiront de cette expérience avec une vision positive de l’ensemble. Et vous savez, nous devrons tout réorganiser et trouver des solutions dans quatre ans, mais pour l’instant, mon seul objectif est de gagner, de remporter cette médaille d’or. »