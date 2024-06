LeBron James veut disputer les JO 2024 !

Avec cette nouvelle Coupe du monde terminée sans médaille, on se doute que Team USA va tenter de récupérer ses plus grandes stars afin de garder la main sur l’or olympique, lors des Jeux olympiques de Paris, l’an prochain.

D’après The Athletic, Grant Hill et la fédération américaine devraient être aidés par LeBron James, qui serait prêt à participer à ses quatrièmes Jeux olympiques (2004, 2008 et 2012) et aurait déjà parlé à d’autres superstars (Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Davis, Jayson Tatum, Draymond Green), également prêtes à s’engager !

Par ailleurs, d’autres joueurs comme Devin Booker, Damian Lillard, De’Aaron Fox et Kyrie Irving auraient, toujours selon The Athletic, également exprimé leur intérêt à l’idée de représenter Team USA l’été prochain.

Pour Grant Hill, c’est évidemment une très bonne nouvelle car si LeBron James, qui aura 39 ans en décembre, pousse pour s’offrir un jubilé en sélection nationale avec les plus grandes stars de la ligue, le patron de Team USA n’aura aucun mal à recruter pour former la meilleure équipe possible à Paris.

Ce sera ensuite à Steve Kerr et son staff de faire les ultimes choix pour compléter l’effectif au mieux, et ainsi conserver l’or olympique, récupéré en 2008 et conservé depuis, en 2012, 2016 puis 2021.