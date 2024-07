On peut être champion NBA en titre, quintuple All-Star et membre du meilleur cinq NBA depuis trois ans… mais ne pas jouer la moindre minute avec son pays aux Jeux olympiques ! C’est ce qui est arrivé à Jayson Tatum ce dimanche après-midi, car le joueur des Celtics a effectivement connu le premier « DNP » (pour « Did Not Play ») de sa carrière dans la victoire de Team USA face à la Serbie.

Il y a trois ans, l’ailier était pourtant l’un des cinq hommes les plus utilisés par Gregg Popovich lors de la campagne dorée des États-Unis à Tokyo. Sauf que, cette année à Paris (ou Lille…), l’effectif est plus dense et Steve Kerr a dû faire des choix. D’autant que Kevin Durant est revenu aux affaires et qu’il a été étincelant…

« C’est difficile d’utiliser plus de dix joueurs dans un match de 40 minutes » s’est justifié le sélectionneur américain. « Kevin [Durant] était de retour et je me suis appuyé sur les combinaisons qui faisaient le plus sens. J’ai pensé être fou quand j’ai décidé qu’il s’agissait des compositions que je voulais. Je lui en ai parlé et il est resté incroyablement professionnel. Mais c’était pour ce soir et ça ne veut pas dire que ce sera le cas pour la suite du tournoi. Il va laisser son empreinte. Mais la clé, et les gars le savent, c’est de mettre de côté la NBA et de gagner six matchs. Jayson est le professionnel, le champion ultime. Il l’a bien géré et il sera prêt pour le prochain match. »

Quant à Jayson Tatum, « l’un des meilleurs joueurs du monde » pour Steve Kerr, il a tout de même tenu à confirmer qu’il était bien à 100% et disponible pour la rencontre, ainsi que pour celle de mercredi face au Soudan du Sud : « Non [je ne suis pas malade], je me sens bien. »

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.4 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 Total 513 34 46.0 37.5 84.4 0.9 6.3 7.2 3.5 2.1 1.1 2.3 0.7 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.