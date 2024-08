Paul George voulait vraiment participer aux Jeux olympiques cet été…

Visiblement, pendant que certaines stars comme Joel Embiid, Jayson Tatum ou encore Tyrese Haliburton récoltent des « DNP » à Paris, il n’y a pas que Jaylen Brown qui digère mal son absence de Team USA. Dans une moindre mesure, Paul George a ainsi un sentiment amer en bouche au moment d’évoquer la sélection américaine.

D’autant que le nouveau joueur des Sixers se voyait déjà représenter son pays aux Jeux olympiques, huit ans après sa première participation à la plus prestigieuse des compétitions internationales…

« Steve Kerr est venu me voir après un match contre les Warriors à Los Angeles » se souvient « PG13 ». « Il m’a demandé si ça me disait de faire partie de l’équipe et j’ai répondu que oui, évidemment. Donc je me suis dit que c’était bon, que je faisais partie du groupe, puis mon camp a ensuite contacté Team USA et parlé à Grant Hill, en leur disant que si je terminais la saison en bonne santé, je voulais jouer cet été. On a dit que je voulais en être. »

De bons souvenirs de son expérience à Rio

Finalement, c’est en allant jouer les consultants pour ESPN lors des dernières Finals que Paul George a réalisé, pour de bon, qu’il n’irait pas en France cet été autrement que pour des vacances.

« Il se trouve que je suis tombé sur Grant Hill à Dallas, pendant les playoffs » détaille le All-Star de 34 ans, qui avait déjà vu les joueurs retenus pour Paris 2024 poser avec le maillot américain sur les réseaux sociaux. « Il m’a dit que ça ne se ferait pas cette année et je l’ai accepté, car je ne vais pas le regretter. Mais j’avais aussi hâte de représenter Team USA et faire partie de ce groupe. J’ai déjà vécu l’expérience, c’était génial et j’ai énormément appris. J’ai la sensation d’avoir grandi grâce à [Rio 2016]. Donc je ne dirais pas que ça m’a fait mal, mais c’est sûr que j’aurais voulu y être. »

Médaillé d’or olympique au Brésil, en 2016, Paul George profitera donc de l’intersaison pour encourager ses compatriotes, parmi lesquels son nouveau coéquipier Joel Embiid, avec qui il espère bien remporter le titre NBA dans un an…

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 21 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.2 0.4 7.8 2011-12 IND 66 30 44.0 38.5 80.2 0.9 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 38 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 3.0 0.7 17.4 2013-14 IND 80 36 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 35 41.8 37.2 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 36 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.4 2.8 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 37 43.0 40.1 82.2 0.9 4.8 5.7 3.3 3.0 2.0 2.7 0.5 22.0 2018-19 OKC 77 37 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 30 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 34 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.7 5.2 2.4 1.2 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 35 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 34 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 Total 867 34 44.0 38.5 85.4 0.8 5.5 6.3 3.7 2.7 1.7 2.7 0.4 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.