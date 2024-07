Comme l’illustre plutôt bien le « DNP » de Jayson Tatum face à la Serbie, à comparer par exemple avec les 15 minutes de son coéquipier aux Celtics, Derrick White, Team USA ne peut plus simplement se contenter de mettre les meilleurs joueurs américains sur le parquet lors des compétitions internationales.

Steve Kerr et son staff doivent penser la sélection comme une vraie équipe, avec ses rôles et ses complémentarités. Notamment avec des joueurs capables d’être efficaces, en attaque et en défense, sans trop voir le ballon.

Une analyse sportive à laquelle Jaylen Brown ne souscrit pas du tout, le MVP des dernières Finals ayant ainsi accusé Nike (qu’il a plusieurs fois critiqué dans le passé) d’être à l’origine de son absence pour les JO de Paris.

« J’en ai parlé avec son agent » expliquait ces derniers jours Grant Hill, le patron de USA Basketball, au Dan Patrick Show. « Je ne sais plus si c’était avant ou après que les choses sortent sur Twitter mais bon, cette idée qu’il y a une théorie du complot… J’apprécie aussi une bonne théorie du complot mais dans ce cas, c’était une décision purement sportive, parce qu’il y a des choix difficiles à faire. On en est déjà passé par là en FIBA, et il faut trouver le bon équilibre, et les bonnes pièces, sur le terrain, au moment voulu. »

« Je suis vice-président (du syndicat des joueurs) depuis que j’ai 21 ans et je comprends très bien (ce qu’il se passe) »

Derrick White semblait de toute façon le remplaçant logique de Kawhi Leonard depuis très longtemps aux yeux de Team USA, alors que Steve Kerr souhaitait un autre défenseur sur les lignes arrières, pour suppléer Jrue Holiday face aux meneurs de jeu rapides que les Etats-Unis allaient peut-être croiser (Dennis Schröder, Jamal Murray…).

« Je ne dis pas qu’il (Jaylen Brown) n’aurait pas été bon » continuait Grant Hill. « Il y a beaucoup de gars vers lesquels on aurait pu se tourner, des gars très doués, très, très qualifiés. Mais de notre point de vue, c’était la bonne décision. Je pense que Derrick White va vraiment nous aider à remporter la médaille d’or. »

Pas de quoi faire changer d’avis Jaylen Brown, qui a encore répondu sur Twitter.

« Que Grant Hill me qualifie de complotiste, c’est décevant. Je suis vice-président (du syndicat des joueurs) depuis que j’ai 21 ans et je comprends très bien (ce qu’il se passe) » a-t-il ainsi posté, avant de repartager un « thread » sur l’influence de Nike aux Jeux olympiques, depuis Michael Jordan et la fameuse histoire du logo Reebok.

Crédit photo : FIBA