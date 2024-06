Dream Team : la veste Reebok de Michael Jordan mise aux enchères

Pour tout bon fan de basket qui respecte, c’est l’une des images des Jeux olympiques de Barcelone en 1992.

Sur le podium, alors qu’on remet la médaille d’or aux membres de la fameuse « Dream Team », Michael Jordan a posé un drapeau américain sur son épaule. Ce n’était pas par patriotisme mais pour cacher le logo de Reebok, le sponsor officiel des Etats-Unis. Plus de 30 ans plus tard, cette veste est la vedette d’une vente aux enchères Sotheby’s, et selon AP, elle pourrait se vendre entre un et trois millions de dollars !

Signée par Michael Jordan « himself »

Depuis 1992, elle est la propriété de Brian McIntyre, qui travaillait auprès de la sélection américaine. Engagé au service communication de la NBA en 1981, cet attaché de presse s’occupait en effet des relations publiques des joueurs NBA lors des compétitions internationales comme les Jeux olympiques et les Coupes du monde.

C’est comme ça qu’il a récupéré cette veste, et AP précise que Michael Jordan est au courant de la vente. Preuve que c’est bien la sienne, elle est signée de sa main : « To Brian, Thanks for Everything, Michael Jordan ».

Il y a un mois, Sotheby’s avait conclu la vente d’Air Jordan XIII « Bred » à 2,24 millions de dollars, et il s’agit de la paire de Michael Jordan la plus chère de l’histoire !

Il les avait portées lors des Finals 1998. Pour rappel, le dernier maillot porté par Jordan lors du Game 1 de ces mêmes Finals avait de son côté atteint 10,09 millions de dollars !