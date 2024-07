Paul George raconte les coulisses de son départ des Clippers

L’avantage d’avoir son propre podcast, c’est qu’on peut maîtriser sa communication et livrer sa version des faits, et Paul George a expliqué pourquoi il avait choisi de quitter les Clippers pour les Sixers. Le nouveau coéquipier de Joel Embiid confirme, au passage, qu’il avait été très proche de rejoindre les Warriors.

« Deux ans pour 60 millions de dollars ? Je suis là à me dire que c’est dingue, et que je ne vais pas signer ça ! » débute l’arrière/ailier All-Star. Il révèle que c’est l’offre faite par les Clippers en automne dernier. En janvier, Kawhi Leonard prolonge pour 152 millions de dollars sur trois ans et Paul George réclame alors un deal équivalent.

Des négociations compliquées

« Nous sommes arrivés ici ensemble, et nous voulions finir cette histoire ensemble » poursuit-il. « Je prenais ce que Kawhi avait reçu, et ça m’allait et nous prenions toujours moins que le maximum. Kawhi a accepté moins, donc si Kawhi accepte moins, je ne pars pas. Il ne s’agissait pas pour moi d’être mieux payé que lui. Je prenais ce qu’il avait obtenu. Ils n’ont pas voulu… Finissions la saison et nous en reparlerons ».

Paul George assure que les Clippers n’ont augmenté leur offre que petit à petit, jusqu’à arriver à 150 millions de dollars sur trois ans. C’est équivalent à ce qu’a obtenu Kawhi Leonard mais étant donné la difficulté pour obtenir la même offre que « The Klaw », signée depuis des mois, « PG » veut une clause de non-transfert.

Nouveau refus de la direction de Los Angeles, et Paul George sent alors qu’il peut être la variable d’ajustement au sein du club. Dans ces conditions, il demande finalement le maximum possible.

« Je me suis dit qu’il était logique que je prenne quatre ans, pour 212 millions de dollars. Au moins, donnez-moi mon argent. Si vous voulez m’échanger, vous pourrez m’échanger. Mais au moins, je ne suis pas dans une situation où j’aurais pu obtenir plus à la free agency… Donc, je pouvais accepter le contrat et ils pouvaient m’échanger. Ils ne voulaient pas le faire, et à partir de là, je me suis dit que j’étais ouvert à tester le marché. »

Une offre « irrespectueuse »

Si les Clippers avaient souhaité l’échanger, Paul George confirme que la piste Warriors était bouillante.

« Il s’agissait de quelque chose de bien réel qui était sur le point de se concrétiser. C’était une opportunité de rester près de chez moi, de rester sur la côte Ouest, et c’était une situation gagnant-gagnant. Je pense que Steph est une licorne, un joueur unique, et Joel est une licorne… C’était donc une bonne situation à gérer, mais le contrat n’a pas abouti. Je pense que les Clippers ne voulaient pas d’un certain échange que les Warriors étaient prêts à faire… mais c’était proche. Ça aurait été génial. »

Et Paul George de rappeler qu’au départ, il ne voulait pas quitter les Clippers. Il tient à insister là-dessus.

« Je n’ai jamais voulu quitter Los Angeles au départ et je n’essayais pas de quitter Los Angeles. LA est ma maison. C’est ici que je voulais finir. Je voulais me donner à fond pour gagner à Los Angeles, c’était mon objectif… La première offre initiale était, à mon avis, un peu irrespectueuse ».

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 21 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.2 0.4 7.8 2011-12 IND 66 30 44.0 38.5 80.2 0.9 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 38 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 3.0 0.7 17.4 2013-14 IND 80 36 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 35 41.8 37.2 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 36 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.4 2.8 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 37 43.0 40.1 82.2 0.9 4.8 5.7 3.3 3.0 2.0 2.7 0.5 22.0 2018-19 OKC 77 37 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 30 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 34 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.7 5.2 2.4 1.2 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 35 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 34 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 Total 867 34 44.0 38.5 85.4 0.8 5.5 6.3 3.7 2.7 1.7 2.7 0.4 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.