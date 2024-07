Avec le nouveau « Big Three », Joel Embiid veut enfin gagner !

Actuellement concentré sur sa mission olympique avec Team USA à Las Vegas, Joel Embiid n’en oublie pas non plus de garder un oeil sur l’intersaison des Sixers. Une intersaison qui les a vus prolonger Tyrese Maxey et Kelly Oubre Jr, tout en recrutant Caleb Martin, Andre Drummond, Eric Gordon et surtout Paul George.

De quoi enthousiasmer le MVP 2023, qui n’a évidemment d’yeux que pour le titre NBA à ce stade de sa carrière…

« Je mentirais si je disais que ma patience n’a pas été testée » explique celui qui n’a encore jamais disputé de finale de conférence en huit ans. « J’en suis à un stade où il n’y a plus de récompenses individuelles qui vont changer la manière dont est perçu mon héritage. Certaines choses peuvent le changer, mais la principale chose, c’est le titre. Car, quand tu commences à penser à la façon dont tu veux que l’on se rappelle de toi, tu veux que ce soit comme d’un gagnant. »

Un trio alléchant… sur le papier

À l’image de Tyrese Maxey, Joel Embiid a déjà hâte de pouvoir évoluer aux côtés de Paul George –qu’il draguait le mois dernier– et au sein de ce nouveau « Big Three » pétri de talent.

« Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir mais, sur le papier, ça s’annonce génial » livre-t-il justement. « Même s’il faut encore aller sur le terrain et faire en sorte que ça fonctionne… »

Puis le pivot All-Star de poursuivre, concernant ce trio monstre : « Ça s’annonce génial, surtout quand tu as un joueur [comme moi] qui joue au poste et en isolation un peu. Il faut des shooteurs qui n’ont pas peur de dégainer. PG en est un excellent, Tyrese aussi. Tu as deux joueurs qui peuvent jouer sans ballon ou avec, ce sont d’excellents shooteurs et ils peuvent porter la balle. Puis, il y a moi… Donc ça s’annonce génial. »

Des coéquipiers pour le soulager en saison régulière ?

Fragile physiquement, Joel Embiid apprécie d’autant plus le fait d’avoir potentiellement le luxe de se reposer sur deux lieutenants All-Stars pour ne pas en faire autant qu’auparavant. Même si Paul George n’est pas le plus robuste qui soit…

« Ça me rend enthousiaste, parce que je pense que ça peut me permettre de rester en bonne santé » considère-t-il. « Je n’aurais pas à me démener et m’assurer de planter 30-40 points chaque soir pour gagner, car je vais pouvoir les laisser faire. Il y aura des soirs où ils seront chauds et où je serai à 10-15 points. Il y aura aussi des soirs où je serai chaud et où ça s’équilibrera. Mais l’objectif, c’est juste de les laisser être eux-mêmes. En playoffs, ce sera une histoire différente, mais en saison régulière, il faut leur permettre de se sentir bien et de bien jouer. »

À Philadelphie, la saison régulière promet d’ailleurs d’être très importante pour ce groupe qui ne se connaît pas et qui n’aura que quelques mois pour construire des automatismes en vue du printemps, où il sera très attendu…

« On a la sensation de repartir de zéro, je sais qu’il y aura des difficultés, mais il va juste falloir rester soudés » anticipe déjà Joel Embiid. « L’objectif, c’est toujours de remporter le titre, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. J’espère que ça ne va pas prendre autant de temps que prévu quand tu essaies de mettre tout le monde sur la même longueur d’ondes et de t’assurer que tout le monde connaît son rôle, sait quoi faire pour que l’on atteigne notre objectif. Mais nous ferons du mieux possible. »

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.9 1.7 34.7 Total 433 32 50.4 34.1 82.6 2.2 8.9 11.2 3.6 3.1 0.9 3.4 1.7 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.