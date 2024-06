Kawhi Leonard et Joel Embiid aptes pour le service avec Team USA

S’il restait un peu de doutes quant à l’allure de Team USA en vue des Jeux olympiques, Steve Kerr les a en partie balayés ce jeudi. Le sélectionneur américain a confirmé la présence de ses 12 joueurs sélectionnés pour Paris 2024 au camp d’entraînement qui doit débuter la semaine prochaine. Kawhi Leonard, Joel Embiid et Tyrese Haliburton, tous trois touchés en fin de saison, seront bien présents et devraient être totalement remis de leurs différents bobos a assuré Kerr.

L’inquiétude la plus sérieuse concernait peut-être Kawhi Leonard, une fois de plus sur le flanc à cause de son genou droit inflammé durant tous les playoffs. L’ailier avait dû manquer la fin de série contre les Mavericks pour ce que les Clippers avaient qualifié de blessure « compliquée« , sans donner de date de retour. Steve Kerr a admis que lui et son staff ont suivi de près le cas de l’ancien joueur des Spurs et des Raptors, « vous ne savez jamais comment les choses vont se passer » a résumé l’habituel entraîneur des Warriors.

Joel Embiid avait pour sa part réveillé durant le premier tour des playoffs contre les Knicks sa blessure au genou qui lui avait fait manquer la deuxième partie de la saison régulière. Quant à Tyrese Haliburton, sa blessure aux ischio-jambiers contre Boston, semble désormais ne plus être qu’un mauvais souvenir. Le meneur des Pacers a expliqué dans un point presse que « son corps allait bien » et qu’il avait repris l’entraînement avec ballon.

Le camp d’entraînement de Las Vegas débute le 5 juillet prochain pour Team USA, avec un premier match amical contre le Canada le 10 juillet.

EFFECTIF TEAM USA

Meneurs : Stephen Curry, Tyrese Haliburton, Jrue Holiday

Extérieurs : LeBron James, Kevin Durant, Kawhi Leonard, Jayson Tatum, Devin Booker, Anthony Edwards

Intérieurs : Joel Embiid, Anthony Davis, Bam Adebayo